США виходять з міжнародної групи розслідування вторгнення РФ в Україну.

Це є черговим свідченням того, що адміністрація Трампа відмовляється від притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини проти українців.

Сполучені Штати виходять з міжнародної групи, яка займається розслідуванням дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну. Йдеться передовсім про диктатора Росії Володимира Путіна, але також лідерів Білорусі, КНДР та Ірану. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на джерела, знайомі з ситуацією.

Наразі Міністерство юстиції США непублічно повідомило про це рішення європейських чиновників. «Міністерство юстиції, не привертаючи уваги, проінформувало європейських офіційних осіб про те, що США виходять з міжнародної групи, створеної для розслідування щодо лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну», – пише газета.

Очікується, що офіційно про рішення вийти з групи американці оголосять вже у понеділок, 17 березня, в електронному листі до членів головної організації — Європейської аґенції зі співпраці органів юстиції (Євроюст). Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

Спільну слідчу групу Євроюсту для розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів було сформовано в березні 2022 року. У жовтні того ж року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про оголошення політичного режиму в Росії «терористичним», а також про необхідність створення міжнародного трибуналу. Це рішення підтримала Парламентська асамблея ООН.

У лютому 2023 року голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про створення «міжнародного центру переслідування за злочин аґресії в Україні» для збору доказів. У липні в Гаазі офіційно відкрився створений при Євроюсті Міжнародний центр з розслідування злочинів проти України. Тоді ж адміністрація Джо Байдена долучилася до участі в роботі Міжнародного центру.