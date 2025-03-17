США виходять з міжнародної групи розслідування вторгнення РФ в Україну.

Це є черговим свідченням того, що адміністрація Трампа відмовляється від притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини проти українців.

 

 

Сполучені Штати виходять з міжнародної групи, яка займається розслідуванням дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну. Йдеться передовсім про диктатора Росії Володимира Путіна, але також лідерів Білорусі, КНДР та Ірану. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на джерела, знайомі з ситуацією.

 

Наразі Міністерство юстиції США непублічно повідомило про це рішення європейських чиновників. «Міністерство юстиції, не привертаючи уваги, проінформувало європейських офіційних осіб про те, що США виходять з міжнародної групи, створеної для розслідування щодо лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну», – пише газета.

 

Очікується, що офіційно про рішення вийти з групи американці оголосять вже у понеділок, 17 березня, в електронному листі до членів головної організації — Європейської аґенції зі співпраці органів юстиції (Євроюст). Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

 

Спільну слідчу групу Євроюсту для розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів було сформовано в березні 2022 року. У жовтні того ж року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про оголошення політичного режиму в Росії «терористичним», а також про необхідність створення міжнародного трибуналу. Це рішення підтримала Парламентська асамблея ООН.

 

У лютому 2023 року голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про створення «міжнародного центру переслідування за злочин аґресії в Україні» для збору доказів. У липні в Гаазі офіційно відкрився створений при Євроюсті Міжнародний центр з розслідування злочинів проти України. Тоді ж адміністрація Джо Байдена долучилася до участі в роботі Міжнародного центру.

17.03.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Елегія про народження і перетікання
Василь МАХНО
– все тримається на волоску ми і наша земля набери води і змий лице бо земля – це розбите яйце-райце
15.03.25 | | Дискурси
Місія доктора Міхаеля
Іван Банах
Про сутності, приховані від цікавого ока, і яку міру довелося подвигнути в тім ділі таємничому докторові Міхаелю Маєру.
15.03.25 | | Дискурси
Стрий, 14.03.1990, наш прапор
Остап РЕСТ
35 років тому над державною спорудою вперше в УРСР офіційно – за рішенням міськвиконкому – замайорів синьо-жовтий прапор.
14.03.25 | | Минуле
У Львові виходило "Діло"
Костянтин КУРИЛИШИН
Спочатку передбачалося зібрати некрологи, аби доповнити імена українців, чиї біографії випали з поля зору дослідників. Згодом постала ґрунтовніша ідея: систематизувати всі публікації стосовно певної особи
13.03.25 | | Галичина
Хай йому грець або Fuck!
Юрій Винничук
Одні тепер тішаться за Іздрика, інші стогнуть, рвуть собі волосся на пупі й обурюються, нарікаючи, що бідний Кобзар перевертається в труні.
12.03.25 | | Дискурси
Перший грандіозний протест
Богдан ПАНКЕВИЧ
12 березня 1989 року відбулася наймасовіша за всі попередні протестна акція у Львові – проти фальсифікації висунення кандидатів на вибори
12.03.25 | | Минуле
У спалахах рядків Тараса Шевченка
Тарас Пастух
Коли починаєш читати «Кобзар», то відчуваєш, як рядки віршів спалахують авторськими прозріннями минулого та теперішнього і передбаченнями майбутнього
11.03.25 | | Штука
Нічому не дивуватися
Юрко ТИМЧУК
Тепер нас можуть вразити хіба що політики, які раптом перетворяться на рептилоїдів, аннунаків або стануть нормальними людьми. Але це не точно.
10.03.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.