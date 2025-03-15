Елегія про народження і перетікання

Ніхто не накаже воді – веди

нас уздовж берега й палахкоти

жарівкою місяця у суцвіттях.

Підростають ґрунти – комети висять.

Відпочинь. Присядь.

Ось роки – тобі, ось – століття.

По лиці твоєму спливають дощі.

По околицях чутно темні плачі.

У ґрунтах – весняні потічки.

Щось не віриться, щóби

у воді виростали щóгли

і тримали її вічно.

Ти знімаєш з чола пітний кашкет.

На раменах світло важке.

Пилюга на повіках і втома.

Відчуваєш – у світ прибуває вода

у дощах і потічках вона

на порозі й підлозі дому.

Народились в суцвіттях майбутні меди

із рослинних соків й води

й напуватимуть бджіл ненаситних.

І астрóном побачить одну із комет,

у якої вогненний корсет

діаманти і золото в злитках.

Народяться мухи, птахи, мурашва.

Народиться мертва вода і жива.

Кожному з нас по ковткові:

для смерті – ковток; для життя – ковток

рях-цях-цях і цок-цок

ви – готові?

Ці нестримні потоки, потічки, річки,

мерехтлива підсвітка, смички,

щогли плинності й перетікання

не накажеш воді – зупинись!

Бо потічки в ґрунтах розійшлись,

як провісниці Жля і Карна.

Потахає вода у жовтім піску,

у ґрунтах – все тримається на волоску

ми і наша земля

набери води і змий лице

бо земля – це розбите яйце-райце,

бо літає, як дрон, Жля.