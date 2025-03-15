У Німеччині створено першу дивізію територіальної оборони.

У завдання шести тисяч вояків передовсім входитиме захист тилової інфраструктури в разі російської аґресії.

Бундесвер сформував та укомплектував першу дивізію територіальної оборони (Heimatschutzdivision). Як повідомляє телеканал ARD, про це оголосив на урочистому шикуванні в казармах імені Юліуса Лебера (Julius-Leber-Kaserne) в Берліні в п'ятницю, 14 березня, командувач сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенант Альфонс Майс (Alfons Mais).

Особовий склад цього з’єднання налічуватиме шість тисяч осіб. У його завдання ввійдуть захист критичної інфраструктури (портів, залізничних об'єктів, трубопроводів, доріг, мостів тощо), а також сприяння перекиданню військ та допомога цивільному населенню у разі надзвичайних ситуацій.

Досі до складу військ територіальної оборони у ФРН входили п'ять полків (Heimatschutzregiment). В них наразі служать тільки резервісти під керівництвом командування у конкретних реґіонах Німеччини.

З першого квітня 2025 року сили тероборони будуть підпорядковані безпосередньо сухопутним військам. Загалом же нині у складі німецьких збройних сил функціонують три дивізії: дві танкові і дивізія сил швидкого реагування. У кожній служать близько 20 тисяч солдатів та офіцерів.

План створення дивізії територіальної оборони також ґрунтується на припущенні, що три інші дивізії сухопутних військ ФРН можуть бути перекинуті на східний фланг НАТО – наприклад, до Польщі, Литви чи Естонії, для стримування чи відбиття військової агресії з боку Росії. Тоді Німеччині знадобиться надійний захист тилу.