Данія заявила, що готова воювати зі США за Ґренландію.

Копенгаґен засудив жарти Дональда Трампа і Марка Рютте про американську анексію  острова.

 

 

Претензії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Ґренландію можуть призвести до війни між Копенгаґеном та Вашінґтоном. Про це заявив голова комітету з оборони Фолькетинґа – данського парламенту – Расмус Ярлов (Rasmus Jarlov). Так він прокоментував вчорашню заяву Трампа, що острів незабаром перейде у володіння США. Генсек НАТО Марк Рютте у відповідь сказав, що не хоче «втягувати» Альянс у вирішення цього питання.

 

«Нам не подобається, що генеральний секретар НАТО так жартує з Трампом про Ґренландію. Це означало б війну між двома країнами НАТО. Ґренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською ніколи», – написав пан Ярлов у соціальній мережі X.

 

Він також нагадав про результати парламентських виборів, які цього тижня відбулися в Ґренландії. За результатами голосування 12 березня перемогла опозиційна партія Demokraatit («Демократи»). «Незважаючи на підтримку незалежності острова від Данії, лідери партії виступають проти приєднання до США», – переконаний Расмус Ярлов.

 

Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання, щоб Ґренландія ввійшла до складу США. 5 березня на виступі в Конґресі він запевнив, що Вашінґтон «так чи інакше» анексує острів. «Я вважаю, що це станеться. Це потрібно для міжнародної безпеки», – заявив американський президент перед зустріччю з Рютте.

14.03.2025

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