1114-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (із 19:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 117 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 96%.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 633 із 1010 запущених по Україні БПЛА, ще 312 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 94%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

301,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

123,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

792,2% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

118,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

78,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

672,6% автомобільної техніки (з них 11,3% за минулий тиждень).

09:50 Європейська розвідувальна служба отримала документ з максималістськими вимогами Росії та жорсткою переговорною позицією щодо можливого припинення війни проти України, який за тиждень до переговорів між делегаціями з Вашингтона та Москви в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого підготував для Кремля московський аналітичний центр, близький до ФСБ. Згідно з документом, РФ має працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля Москви з демонтажу української державності, "мирне вирішення української кризи не може відбутися раніше 2026 року".

В документі відкидається будь-який план відправки західних миротворців в Україну, як пропонували деякі лідери європейських держав, та вимагається на "визнанні суверенітету" Росії над окупованими територіями України, а також міститься заклик до подальшого поділу території України шляхом створення "буферної зони" на північному сході України на кордоні з областями РФ, такими як Брянська та Бєлгородська, а також для створення демілітаризованої зони на півдні України поблизу окупованого Криму, що потенційно вплине на Одеську область, і до "повного демонтажу" чинної влади України.

Зазначено, що Росія могла б посилити свою позицію на переговорах шляхом загострення напруженості між США, Китаєм і Європейським Союзом, а також шляхом пропозиції Росії надання доступу для Штатів до корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях в Україні, де начебто є запаси рідкісноземельних металів; зусилля Росії спочатку мають бути зосереджені на нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою шляхом відновлення повного дипломатичного персоналу в посольствах обох країн та призначення Дарчієва послом РФ у Штатах.

Запропоновано, щоб РФ погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі, а США натомість погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на європейському континенті, а також що РФ припинить постачати зброю до країн, які вважаються "недружніми" для Сполучених Штатів, а натомість США припинили б надавати Україні озброєння, хоча визнається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати".

09:40 Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України і перезавантаження відносин із Вашингтоном, пише Reuters. Незрозуміло, що саме Москва занесла до свого списку і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до їх ухвалення. Російські й американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів, умови Кремля широкі і схожі з вимогами, які раніше висувалися Україні, США і НАТО.

09:35 11 березня у Парижі відбулася зустріч, в якій взяли участь командувачі армій 34 країн та інших військових представників, а також високопосадовці з країн Європи та світу, які обговорили контури міжнародних сил безпеки для України – ідею, яку Франція та Велика Британія просувають для стримування будь-якої майбутньої агресії Росії проти України, якщо Москва і Київ домовляться припинити бойові дії. Остаточного плану військових дій ще не існує, пише Associated Press, попередньо ж військові та чиновники обговорюють наступні варіанти сил і повноважень миротворчих військ на теренах України:

- У разі припинення війни країни Європейського Союзу можуть розмістити на території України миротворчі війська. Їм можуть дозволити завдавати ударів по військах Росії у разі порушення ними перемир’я.

- Війська можуть дислокувати на стратегічних об’єктах, зокрема атомних електростанціях. Підтримку можуть надавати західна авіація та флот.

- Розглядаються "прямі та негайні удари по російських об’єктах", що стане відповіддю на спробу Росії відновити бойові дії.

- Обговорюється формування контингенту, здатного стримати Росію від нового наступу. Сили можуть отримати важку техніку та запаси озброєння, які можуть бути перекинуті впродовж декількох годин або днів для допомоги в обороні України.

- Контроль за лінією фронту буде дистанційним – через безпілотники та інші технології.

09:30 У Бориспільському районі Київської області через атаку ворожих безпілотників пошкодження отримали два приватних будинки, вибиті шиби, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

09:25 Російські війська здійснили атаку безпілотників по Дніпру, внаслідок чого постраждали три людини та пошкоджені багатоповерхівки, вибиті шиби, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:20 Російські війська вчора обстріляли Херсонську область, одна людина загинула та шестеро постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 150 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 147 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2283 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Янівка, Юнаківка, Локня Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Леонтовичі, Новопіль, Шевченко Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області, м. Херсон. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка. Дев’ять штурмів противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійські обстріли, з яких 12 – із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойових броньованих машини, 19 артилерійських систем, 71 БпЛА та 81 одиницю автомобільної техніки.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Речник Кремля Пєсков 12 березня дав розпливчасту відповідь на американсько-українську пропозицію про 30-денне припинення вогню.

• Президент Росії Путін може заблокувати реалізацію пропозиції про припинення вогню, на яку Україна погодилася, з метою виторгувати попередні поступки до початку офіційних переговорів про закінчення війни.

• Високопосадовці США та України заявили, що мета тимчасового припинення вогню полягає в тому, щоб Росія та Україна продемонстрували свою готовність до миру, і що тимчасове припинення вогню та переговори про припинення війни є окремими питаннями, тоді як Кремль, можливо, має намір об'єднати їх.

• Повідомлення російських інсайдерів про вимоги, які Кремль може висунути перед тим, як погодитися на тимчасове припинення вогню, збігаються з публічними заявами російських посадовців за останні місяці.

• Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф і голова Служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін 11 березня провели телефонну розмову на тлі переговорів про війну в Україні.

• Російські війська 12 березня захопили Суджу на тлі російських атак у Курській області.

• Президент Росії Путін відвідав російський військовий командний пункт у Курській області вперше після вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року, що демонструє бажання Путіна використати захоплення Росією Суджі для демонстрації воєнного успіху та сили на тлі американсько-української пропозиції про тимчасове припинення вогню.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька і Покровська, а російські війська – в Курській області та поблизу Борової, Торецька і Великої Новосілки.