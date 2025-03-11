Україна погодилася на 30-денне припинення вогню.

За результатами перемовин в Джидді США відновлять обмін розвідданими і військову допомогу Україні.

На українсько-американських перемовинах, які відбулися у вівторок, 11 березня, у місті Джидді в Саудівській, Україна підтримала пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного перемир'я з Росією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на спільну заяву сторін, яку було оприлюднено після майже восьмигодинної розмови.

«Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру» – йдеться в заяві.

Американська сторона, своєю чергою, погодилася негайно зняти паузу в забезпеченні військової допомоги Україні. «Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні», – наголошується в заяві.

Окрім того, в документі зазначається, що українські та американські представники «високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру». А українська делегація «висловила глибоку вдячність від імені українського народу президентові Дональду Трампу, Конґресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий поступ на шляху до миру».

Обидві сторони також заявили, що Вашінґтон і Київ погодилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критично важливих мінеральних ресурсів України.

Державний секретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на перемовинах, заявив, що тепер передасть відповідну пропозицію росіянам, і що «зараз м’яч на боці Москви».