Трамп розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини.

Вони можуть бути передислоковані до Угорщини.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість передислокації американських військ у Європі та виведення контингенту з Німеччини. Про це пише британська газета The Telegraph з покликом на джерела. Американські війська чисельністю близько 35 тисяч осіб можуть бути перекинуті до Угорщини.

Співрозмовники газети, близькі до адміністрації президента США, зазначили, що американський президент все більше розчаровується через те, що європейці наполягають на продовженні оборони України від російської військової аґресії, тоді як він сам прагне укласти мирну угоду. «Трамп злий на те, що вони нібито підштовхують до війни», – зазначив один зі співрозмовників.

Видання зазначає, що за межами США розміщено близько 160 тисяч американських військовослужбовців. Трамп може перерозподілити деякі війська в Європі та зосередити їх у тих країнах НАТО, які збільшили свої витрати на оборону, пише The Telegraph.

Газета цитує заяву представника Аґенції національної безпеки США Браяна Г'юза (Brian Hughes), який наголосив, що американські військовики «завжди розглядають можливість перекидання військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам».