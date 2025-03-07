1108-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Під час зустрічі з Кабінетом міністрів президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент урядової ефективності (DOGE), має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення, пише пише Politico. Маск погодився з Трампом і визнав, що DOGE "припустився деяких помилок". Це є першим значним кроком, спрямованим на звуження повноважень Маска.

10:15 Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 Північноатлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО, що забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України.

10:10 Кілька держав-членів Європейського Союзу оголосили про зобов’язання виділити до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні, заявив Президент Європейської Ради Антоніу Кошта

10:05 Україна повинна досягнути "миру через силу", виходячи на переговори з найсильнішої позиції, а досягнутий сталий мир має ґрунтуватися, з-поміж іншого, на повазі до територіальної цілісності України, зазначено в документі щодо України, затвердженому 26 державами-членами ЄС (крім Угорщини) на позачерговому засіданні Європейської ради у Брюсселі 6 березня.

Європейська Рада підкреслює важливість наступних принципів:

1) не може бути жодних переговорів щодо України без України;

2) не може бути жодних переговорів, які впливають на європейську безпеку, без участі Європи;

3) будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди;

4) будь-яка така угода має супроводжуватися надійними і достовірними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії;

5) мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

300,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

123,0% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

783,0% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),

117,2% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

78,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

661,3% автомобільної техніки (з них 9,6% за минулий тиждень).

09:55 Позиція Угорщини, яка заблокувала висновки Європейської ради стосовно України, є ізольованою, пояснив президент Європейської ради Антоніу Кошта:

"Ми всі хочемо миру, але різниця в тому, що 26 країн вважають, що шлях до миру лежить через підвищення обороноздатності України. Угорщина самоізолювалася від цього консенсусу. Ізольована країна не означає розкол. 26 об’єднані спільним бажанням продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили з першого дня 24 лютого 2024 року, і ми продовжуватимемо об’єднані. Ми поважаємо позицію Угорщини. Але це один з 27. І 26 – це більше, ніж один".

09:50 Російські війська вранці атакували інфраструктурні об'єкти на Прикарпатті, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

09:45 Російські війська вночі атакували і пошкодили промисловий об'єкт на Чернігівщині, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

09:40 Уламки ворожої російської ракети пошкодили газопровід та приватні будинки у Миргородському районі на Полтавщині, є постраждалі, повідомили в Полтавській ОВА.

09:35 Внаслідок удару "Іскандер" пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові. Пошкоджено більше 30 будинків приватного сектору, спалахнула пожежа в квартирі одного з будинків, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:30 Після російської масованої атаки є влучання в критичний промисловий об'єкт в Тернополі, через падіння тиску в мережі від подачі газу відключені непобутові об'єкти, також можливі обмеження в постачанні гарячої води та централізованого опалення, повідомив міський голова Сергій Надал. Чотири з шести ракет, також два шахеди сили ППО збили.

09:25 Вночі РФ здійснила 17-ту атаку на об'єкти НАК "Нафтогазу", пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Обійшлося без постраждалих.

09:20 Під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і представив напрацювання плану, який передбачає об’єднане європейське бачення завершення війни, механізми безпекових гарантій та подальше зміцнення обороноздатності України.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2729 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 194 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Рибиця, Могриця, Юнаківка, Басівка Сумської області; Краматорськ, Костянтинівка, Сухий Яр, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Залізничне, Гуляйполе, Степове, П’ятихатки, Плавні Запорізької області; Милове Херсонської області. За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки та один засіб РЕБ окупантів. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районі населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 33 атаки неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 19 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки. На Оріхівському напрямку за добу наші захисники відбили 11 спроб ворога просунутись вперед в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 32 атаки росіян. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 467 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 23 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 95 БпЛА, 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні три російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Владімір Путін та інші офіційні особи Кремля 6 березня чітко відкинули будь-які поступки на майбутніх мирних переговорах або прийняття будь-яких мирних пропозицій США, Європи чи України, а МЗС Росії відкинуло можливість припинення вогню шляхом переговорів.

• Російські офіційні особи, ймовірно, скористаються призупиненням військової допомоги США Україні та обміну розвідданими з Україною для поширення давньої російської інформаційної операції, покликаної неправдиво зобразити перемогу Росії як неминучу.

• Кремль привітав нещодавні коментарі представника адміністрації Трампа, який неправильно охарактеризував незаконне і неспровоковане вторгнення Росії в Україну як «проксі-війну», а російські ЗМІ подали цю заяву як визнання того, що Сполучені Штати є учасником війни.

• Наступного тижня американська та українська делегації проведуть двосторонні зустрічі в Саудівській Аравії.

• Українські опозиційні політики відкинули можливість проведення виборів в Україні до закінчення війни.

• Європейські країни продовжують оголошувати про нові пакети військової допомоги та інші заходи на підтримку українських військових.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед на Покровському напрямку, а російські війська - на Куп'янському, Борівському, Сіверському, Покровському та Курахівському напрямках.

• Президент Росії Володимир Путін спробував заспокоїти побоювання росіян щодо відправки призовників на війну на тлі постійних повідомлень про те, що російські військові частини змушують призовників підписувати контракти з міністерством оборони Росії.