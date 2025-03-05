Макрон ініціює формування європейських миротворчих військ для відправки до України.

У зверненні до нації французький президент заявив, що на тлі російської аґресії готовий повернутися до політики ядерного стримування.

Президент Франції Емманюель Макрон виступив зі зверненням до нації. Він підкреслив, що загроза аґресії з боку Росії наростає і що Кремлю більше неможливо довіряти на словах. Про це повідомила газета Le Monde.

Глава французької держави висловив жаль, що США «змінили свою позицію» щодо війни в Україні. Він припустив, що шляхи Франції та Сполучених Штатів можуть розійтися і що до цього потрібно бути готовими. «Європа має бути готовою до того, що США не будуть на нашому боці», – зазначив Макрон. Для цього, за його словами, слід посилити заходи національної безпеки та оборони.

«Хто повірить, що Росія зупиниться на Україні? Росія стала загрозою для Франції та Європи… Ситуація, яку я вам описую, саме така, і ми маємо з нею розібратися. І шлях до миру не може бути без України. Мир не може бути досягнуто шляхом капітуляції України. Ми не можемо забувати, що Росія розпочала вторгнення в Україну ще в 2014 році. Ми домовлялися про припинення вогню у Мінську», – нагадав Макрон.

Він повідомив, що наступного тижня Франція збере начальників генеральних штабів збройних сил низки країн. Зустріч буде присвячена можливому відрядженню об’єднаних європейських військ до України в разі укладання угоди про врегулювання конфлікту. «Мир в Україні, можливо, передбачатиме розміщення європейських сил. Вони не підуть воювати сьогодні, не підуть воювати на лінію фронту, а, навпаки, будуть там, щойно ми буде підписано, щоб гарантувати його повне дотримання», – сказав Макрон.

Французький президент наголосив, що незалежно від того, чи буде мир в Україні досягнутий швидко чи ні, європейські держави повинні мати можливість краще захистити себе. «Нам потрібно посилити нашу оборону. Щодо цього ми залишаємося вірними НАТО, але маємо зміцнювати нашу незалежність. Майбутнє Європи не повинно вирішуватись у Вашінґтоні чи Москві… У нас найефективніша армія в Європі, й ми маємо можливості ядерного стримування. Це захищає нас набагато краще, ніж наших сусідів», – зазначив президент Франції. Макрон заявив, що готовий розпочати дискусію щодо прийняття Європейської Унії під французьку «ядерну парасольку».