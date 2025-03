На саміті в Лондоні домовлено про створення «коаліції охочих» для допомоги Україні.

Оголошено план підтримки України з 4-х пунктів.

На саміті під назвою Securing Our Future, який відбувся в Лондоні другого березня, оголошено про створення «коаліції охочих» (coalition of the willing) для захисту України та забезпечення миру. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Хто саме ввійде в цю коаліцію, наразі не уточнено. Стармер лише сказав, що це будуть «сили, які складаються з європейських та інших партнерів».

Стармер оголосив про план із чотирьох пунктів співпраці з Україною для припинення війни та захисту країни від Росії. Він охоплює чотири пункти:

- продовжити надавати військову допомогу в Україну та продовжувати посилювати економічний тиск на Росію;

- визнати, що тривалий мир має забезпечувати суверенітет і безпеку України, а сама Україна має бути присутня на будь-яких мирних перемовинах;

- у разі мирної угоди посилити обороноздатність України для стримування будь-якого майбутнього вторгнення;

- створити «коаліцію охочих» для захисту угоди в Україні та гарантування миру після цього.

Керівник британського уряду також повідомив, що європейські лідери погодилися розробити детальний план мирного врегулювання в Україні, який потім буде представлений адміністрації Сполучених Штатів.

«Сьогодні ми перебуваємо на роздоріжжі історії. Зараз не час для подальших дискусій. Настав час діяти. Час виступити вперед і очолити та об'єднатися навколо нового плану справедливого та міцного миру… Ми повинні вчитися на помилках минулого, ми не можемо прийняти слабку угоду, яку Росія може легко порушити, натомість будь-яка угода має бути підкріплена силою», – наголосив Стармер.

Серед країн, які взяли участь у саміті, були: Україна, Франція, Польща, Швеція, Туреччина, Норвегія, Чехія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Румунія, Фінляндія, Італія, Іспанія та Канада. Також на заході були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Багато експертів висловили здивування, що до Лондона не були запрошені держави Балтії, які нині є найпалкішими прихильниками перемоги України.

Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на саміті, заявила, що зараз існує нагальна потреба «переозброїти Європу». Цю тезу повторив і Марк Рютте, який закликав європейські країни «активізувалися», щоб переконатися, що Україна має все те, що їй потрібно, щоб «залишатися у боротьбі стільки, скільки вона має тривати».

Водночас більшість учасників саміту висловлювали переконання, що Кремль дотримуватиметься мирної угоди лише в тому випадку, якщо вона буде підтримана Сполученими Штатами. З цією тезою погодився і президент України Володимир Зеленський, який теж був присутній на саміті. «Ми всі разом працюємо в Європі, щоб знайти основу для співпраці з Америкою для справжнього миру та гарантованої безпеки», – сказав Зеленський.