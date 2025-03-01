1102-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:50 Адміністрація президента США Дональда Трампа не відмовиться від спроб закінчити війну в Україні, але після сварки між лідерами у Білому домі, ймовірно, прямих контактів з Володимиром Зеленським уникатимуть, пише Bloomberg.

12:30 Ізраїль лобіює в США збереження російських військових баз у відповідь на зростаючий вплив Туреччини в регіоні, пише Reuters. Напружені відносини між Ізраїлем і Туреччиною загострилися після початку війни в Газі, і ізраїльські офіційні особи заявили Вашингтону, що нові ісламістські сили в Сирії, підтримувані Анкарою, можуть становити загрозу для безпеки Ізраїлю.

11:30 Міністр оборони США Піт Хегсет попередив мексиканських офіційних осіб, що якщо Мексика не вживе заходів проти змови між урядом країни і наркокартелями, то США можуть вжити односторонніх військових дій, що їх шокувало і обурило, оскільки вони сприйняли її як загрозу військових дій на території Мексики. Міністерство оборони США відмовилося від коментарів, а держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості триваючого тиску на мексиканські збройні сили для припинення діяльності наркокартелів, які загрожують безпеці США.

11:10 Впродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087 – натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах: у лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи, в січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

10:30 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 154 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 100%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 794 із 1370 запущених по Україні БПЛА, ще 555 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 99%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

299,5% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

122,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

776,0% артилерійських систем (з них 10,2% за минулий тиждень),

117,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

76,4% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

651,7% автомобільної техніки (з них 14,0% за минулий тиждень).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 100 авіаударів, зокрема, скинув 152 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2449 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Юнаківка, Басівка Сумської області; Калинове, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик, Безруки Харківської області; Краматорськ, Білокузьминівка, Красноторка, Костянтинівка, Звірове, Леонтовичі, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове Донецької області; Січневе Дніпропетровської області; Залізничне, Гуляйполе, П’ятихатки Запорізької області; Антонівка, Понятівка Херсонської області. Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував двічі. Намагався просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки. Також вчора ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії загарбників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих наступальних дій. Зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Скудне. За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог тричі намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку, в районах Привільного та Рівнополя. На Оріхівському напрямку, в районах П’ятихаток та Кам’янського, загарбники здійснили три атаки позицій наших захисників. На Придніпровському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили. На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 128 БпЛА та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

09:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели гостру зустріч у Білому домі 28 лютого.

• Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, незважаючи на зусилля російського президента Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами.

• Росія продовжує приєднуватися до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення та підтримки союзників і партнерів США, включаючи Україну.

• Українська влада посилює співпрацю з Південною Кореєю на тлі поглиблення російсько-північнокорейських зв'язків та нещодавніх повідомлень про нову хвилю розгортання північнокорейських військ у Курській області.

• Українські війська завдали ударів по тилових російських військових об'єктах в окупованій Україні.

• Міністерство закордонних справ Росії оголосило 28 лютого, що Сполучені Штати схвалили призначення нинішнього директора Північноамериканського департаменту МЗС Дарчієва послом Росії в США.

• Президент Росії Путін доручив окупаційному голові Криму Аксьонову створити національний проєкт «Кадри» для інтеграції російських ветеранів у російську економіку, ймовірно, на підтримку зусиль Кремля, спрямованих на запобігання виникненню підривних ветеранських громадських організацій.

07:15 Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього": "Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом".

07:10 Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі очікує від нього слів про бажання укласти мир, перестати говорити про Путіна "все те негативне" та погодитися на негайне припинення вогню: "Я хочу припинення вогню зараз… Ми або закінчимо війну, або дамо їм битися і подивимося, що з цього вийде". Він вважає, що у Зеленського нема козирів у поточній ситуації, і без допомоги США Україна не виграє, а її надавати він не збирається: "Президент Путін захоче його укласти мир. І ви бачили те, що я бачив сьогодні. [Зеленський] – це людина, яка хоче, щоб ми підписалися і продовжували воювати. Але ми цього не зробимо. Не за цю країну".

07:05 Керівники Євросоюзу, лідери та міністри європейських країн, опозиційної демократичної партії США та інші високопосадовці підтримали Україну після гострої розмови українського й американського президентів.

07:00 Після перерваної зустрічі у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський дав інтервʼю телеканалу Fox News, розпочавши із подяки двопартійній підтримці з боку Конгресу за їх допомогу Україні і зазначив: "Ми були завжди дуже вдячні від усіх людей. Ви допомогли нам вижити. Зрештою, ми стратегічні партнери, і навіть у такому жорсткому діалозі я вважаю, що ми повинні бути дуже чесними і дуже прямими, щоб зрозуміти одне одного, тому що це дійсно для нас дуже необхідно". Зеленський сказав, що ставиться до президента США Дональда Трампа з "усією повагою" і що "ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми, тому що ми в Україні, ми у цій війні, ми в цій битві". Україна готова до підписання цієї угоди, і "це буде першим кроком до гарантій безпеки", однак цього недостатньо, тож він хотів поділитися цими думками з Трампом під час зустрічі. Зеленський сказав, що не знає, чи конфронтація з президентом і віцепрезидентом США була спланована, але висловив переконання, що відносини із Трампом після суперечки в Білому домі "можна врятувати", оскільки це "вище, ніж стосунки двох президентів, – це стосунки двох народів", додавши, що хотів би, щоб Трамп був на боці України, а не посередині.