Угорщина домагається виключення восьми росіян зі списку санкцій ЄУ.

Інакше Будапешт погрожує заблокувати пролонґацію антиросійських санкцій.

 

 

Угорщина має намір домогтися виключення восьми російських громадян зі списку санкцій Європейської Унії. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела серед європейських дипломатів. Будапешт також прагне отримати гарантії від Євроунії щодо перемовин про транзиту газу через Україну до Європи. В протилежному випадку угорці погрожують заблокувати пролонґацію антиросійських санкцій.

 

Європейські дипломати відмовилися назвати імена людей, яких, за версією угорської влади, слід вилучити зі списку санкцій. Представництво Угорщини наразі не коментувало інформацію аґенції.

 

Напереодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав у Facebook, що Будапешт не погодиться на «квапливе продовження санкцій щодо російських громадян». Він також не називав їхніх прізвищ.

 

Пролонґація санкцій, запроваджених Євроунією проти Росії, має затверджуватись кожні шість місяців. Дія санкцій залишиться чинною лише у разі одностайного рішення.

25.02.2025

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