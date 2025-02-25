1098-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

297,7% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

122,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

767,7% артилерійських систем (з них 9,9% за минулий тиждень),

117,0% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

76,1% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

641,1% автомобільної техніки (з них 12,6% за минулий тиждень).

09:55 Внаслідок нічної масованої атаки у Житомирській області пошкоджено дві будівлі, поранено жінку, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

09:50 Вночі російські ударні дрони "Шахед" атакували Київську область, у двох районах зафіксовані руйнування житлової інфраструктури, поранено жінку, повідомив виконуючий обов'язки голови Київської ОВА Микола Калашник.

09:45 Агентство з управління персоналом США, що наглядає за федеральними працівниками, дозволило ігнорувати електронний лист від Ілона Маска із вимогою обґрунтувати свою роботу з погрозою звільнення у разі не виконання тесту, пише Reuters. В електронному повідомленні Маска, який очолює Департамент ефективності державного управління (DOGE), була вказівка до кожного з 2,3 мільйона державних службовців США надати підсумок своєї роботи з 5 пунктів.

09:40 Ради Безпеки ООН 10 голосами "за" прийняла резолюцію щодо "миру в Україні", запропоновану США. Її підтримали Росія та Китай, проти не виступив ніхто, п'ять європейських країн (Велика Британія, Франція, Греція, Словенія, Данія) утримались. Резолюція складається лише з кількох рядків і містить заклик до "припинення конфлікту" та "встановлення стійкого миру" між Україною та РФ. В документі не згадується факт російської агресії проти України, не міститься заклику до виводу російських військ з окупованої території та відновлення територіальної цілісності України. Ця резолюція Радбезу ООН стала першою резолюцією, ухваленою з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, попередні резолюції, що містять осуд агресії, ветувалися Росією.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу “Бук-M3”. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків та Кам’янського. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території та успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку, у бік населеного пункту Садове. На Сіверському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 375 обстрілів, 17 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, два засоби ППО, 122 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Три роки тому, 24 лютого 2022 року, президент Росії Путін віддав наказ про неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну. Україна не зазнала поразки і не була зруйнована, а залишається стійкою та інноваційною перед обличчям цієї невиправданої російської агресії.

• За останні три роки, що минули з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, Росія зазнала неприйнятних втрат у живій силі та техніці.

• Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила 24 лютого резолюцію, підтриману Україною та Європою, з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в якій визнала Росію агресором у цій війні, закликала до справедливого миру в Україні та підтримала суверенітет і територіальну цілісність України.

• Нещодавні опитування показують, що росіяни все більше підтримують продовження війни в Україні до повної капітуляції України, але водночас починають відчувати економічні наслідки трьох років російської війни, що ставить під сумнів здатність президента Росії Путіна продовжувати балансувати між «маслом і зброєю» у себе вдома в середньо- та довгостроковій перспективі.

• Президент Росії Путін наразі залишається налаштований продовжувати війну в Україні, незважаючи на зростаючий внутрішній політичний та економічний тиск, і не демонструє жодних ознак того, що він переосмислює свою рішучість примусити Україну до капітуляції.

• Офіційні представники Кремля 24 лютого офіційно відкинули можливість припинення вогню на будь-яких умовах, окрім повної капітуляції України та Заходу, ще раз підкресливши небажання Росії йти на компроміси під час майбутніх мирних переговорів.

• Європейські лідери оголосили про низку нових пакетів допомоги під час свого візиту до Києва 24 лютого з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

• Кремль продовжує використовувати мусульманські релігійні та культурні структури в Росії для вербування військовослужбовців.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: