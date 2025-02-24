МЗС Росії висловило «нерозуміння» мирного «плану Трампа».

Заступник міністра закордонних справ РФ Рябков закликав американську сторону радше пристати на «план Путіна».

 

 

Російська сторона висловила перше невдоволення мирними ініціативами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков заявив, що американський мирний план незрозумілий Москві. Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ».

 

На противагу трампівським пропозиціям Рябков поставив запропонований російським диктатором Путіним у червні 2024 року «план щодо врегулювання в Україні». За його словами, в путінському плані закладено «значний компромісний заряд». За словами заступника міністра, Росія відкрита до вирішення конфлікту на «основі балансу інтересів». Як стверджує Рябков, «російська сторона у своєму плані не декларувала нічого, що виключало б взаємоприйнятний крок уперед».

 

Можемо припустити, що мирний план Трампа, чи принаймні його проєкт, американська урядова делегація репрезентувала на зустрічі з представниками Росії, що відбулася в Ер-Ріяді. За словами Рябкова, після цієї зустрічі в Москви не з'явилося більшого розуміння того, що являє собою мирний план Трампа.

 

«На сьогодні більше розуміння у нас не з'явилося. Ми можемо, напевно, з достатньою впевненістю фіксувати прагнення американської сторони просунутися у напрямі швидкого припинення вогню», – зазначив заступник міністра.

 

Нагадаємо, що у червні минулого року господар Кремля Путін називав умовами припинення бойових дій в Україні виведення ЗСУ з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, він вимагає, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО.

 

24.02.2025

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