Євроунія затвердила 16-й пакет санкцій проти Росії.

Він, зокрема, позбавляє ще 13 російських банків доступу до SWIFT, забороняє імпорт алюмінію з Росії та мовлення у Європі 8 російських ЗМІ.

Рада Європейської Унії на рівні міністрів закордонних справ країн-членів схвалила новий, 16-й пакет санкцій проти Росії. Він присвячений третій річниці російського вторгнення в Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на брюссельських дипломатів.

16-й пакет санкцій Євроунії проти Росії передбачає заборону для ще 13 російських банків доступу до системи SWIFT. Забороняється також імпорт первинного алюмінію з Росії та мовлення у Європі восьми російських ЗМІ. Серед іншого країни Євроунії заборонять імпорт російського хрому та деяких хімікатів, а також обслуговування російських нафто- та газопереробних заводів. Також до «чорного списку» внесено 48 фізичних та 35 юридичних осіб.

Конкретно новий пакет санкцій включає:

- розширення на 74 позиції списку суден, які ЄУ вважає частиною «тіньового флоту». Усього під санкціями перебувають 153 кораблі;

- скасування ліцензії на мовлення і поширення таких ЗМІ: EADaily, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, «Фонд стратегической культуры» і «Красная звезда»;

- заборона надавати російським замовникам будівельні послуги, включно з цивільним проєктуванням;

- додаткові обмеження на експорт до Росії товарів та технологій. Йдеться зокрема про програмне забезпечення, пов'язане з розвідкою нафтових та газових родовищ;

- заборона європейському бізнесу здійснювати транзакції з кількома російськими портами та летовищами;

- обмеження на продаж ігрових консолей, джойстиків та авіасимуляторів, які можуть бути використані як контролери для дронів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто похвалився, що Будапешт домігся деяких винятків. Зокрема для використання російської нафти та нафтопродуктів, обмеження на які були передбачені у 16-му пакеті, а також уникнув заборони на роботу російського «Метровагонмашу», який займається техобслуговуванням метро в Будапешті.