Стармер заявив, що Зеленський «демократичний лідер».

Так британський прем’єр відреагував на слова Трампа, який назвав українського президента «диктатором».

 

 

Прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер в середу ввечері, 19 лютого, зателефонував президентові України Володимирові Зеленському і висловив йому підтримку «як демократично обраному лідеру». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на офіційне комюніке британського уряду.

 

Таким чином керівник британського уряду відреагував на останні висловлювання Дональда Трампа та членів його адміністрації про те, що Зеленський «диктатор без виборів».

 

«Прем’єрміністр сьогодні ввечері спілкувався з президентом Зеленським і наголосив на необхідності спільної роботи всіх. Прем’єрміністр висловив підтримку президентові Зеленському як демократично обраному лідеру України та сказав, що було цілком розумно призупинити вибори під час війни, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни», – йдеться в комюніке. 

 

Водночас, Кір Стармер наголосив на своїй «підтримці очолюваних США зусиль для досягнення довговічного миру в Україні, який утримав би Росію від будь-якої майбутньої аґресії».

 

Варто зазначити, що у Великій Британії не лише урядуючі лейбористи на чолі зі Стармером вважають Зеленського демократичним лідером. Невдовзі після нападок Трампа на українського президента лідерка опозиційної Консервативної партії Кемі Баденок написала в соцмережі X: «Президент Зеленський – не диктатор. Він демократично обраний лідер України, який сміливо протистоїть незаконному вторгненню Путіна. Під моїм лідерством і за консервативних прем'єрміністрів, які змінювали один одного, ми завжди стояли на боці України і завжди стоятимемо».

 

Кількома годинами раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував Володимира Зеленського у своєму пості на TruthSocial. Він закинув українському президентові нецільове використання 350 мільярдів доларів нібито наданих Сполученими Штатами, звинуватив у провокуванні Росії на війну, і назвав «диктатором» за небажання провести негайні вибори.

 

20.02.2025

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