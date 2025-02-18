ЄУ розглядає створення нового фонду підтримки України.

Кошти до фонду надходитимуть за рахунок добровільних внесків держав-членів та з прибутку від заморожених російських активів.

 

 

Європейська Унія опрацьовує новий проєкт забезпечення фінансування військової допомоги Україні шляхом створення нового фонду. Про це повідомило польське бізнесове видання Money.pl.

 

Обговорення нової ініціативи розпочнуть у вівторок, 18 лютого, амбасадори країн-членів ЄУ. Її основні положення були репрезентовані в документі, в якому наголошується, що «головною метою є задоволення найбільш нагальних оборонних потреб України».

 

Як пріоритетні потреби називаються:

1) Поставки артилерійських боєприпасів великого калібру (мінімальна ціль: 1,5 млн. снарядів на рік);

2) Системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності;

3) Підтримка відновлення бригад української армії (підготовка та оснащення);

4) Спільні промислові ініціативи Україна-ЄУ для посилення українського промислового оборонного сектору.

 

Передбачається, що кошти до фонду надходитимуть із двох джерел: за рахунок добровільних внесків держав-членів, пропорційно до їхнього національного доходу, а також з прибутку від заморожених російських активів, який, за оцінками, цього року може становити до 900 мільйонів євро.

 

Видання зазначає, що «на даному етапі конкретної суми в документі не вказано».

 

У публікації йдеться, що нова ініціатива передбачає гнучкий підхід до витрачання коштів, який спрямований на повагу до статусу деяких країн-членів Євроунії, наприклад, тих, які зберігають нейтралітет у військових питаннях».

 

Щоб новий механізм став загальноєвропейським, з ним мають погодитися всі країни Європейської Унії, «проте, щоб уникнути тупикової ситуації, участь в ініціативі може бути добровільною».

 

Новий фонд не замінить Європейський фонд миру (EPF), кошти якого на підтримку України вже місяцями заблоковані Угорщиною. Брюссель досі розглядає способи обійти вето Будапешта, особливо коли йдеться про відшкодування витрат країнам, які вже надали військову допомогу Україні.

18.02.2025

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