1088-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Україна минулого літа збила свій винущувач F-16 через те, що США вилучили з Patriot, які раніше відправлялися в Україну, тактичну мережу Link 16, яка забезпечує розпізнавання "свій"-"чужий", пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

10:30 Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Емманюелем Макроном, президентом Франції. Сторони обговорили тему гарантій безпеки та закінчення війни.

10:20 Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

10:15 Вночі (із 20:30) росіяни атакували 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — Крим.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

За минулі сім днів було збито 450 із 824 запущених по Україні БПЛА, ще 347 локаційно втрачені (упали) (разом – 97%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

294,4% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

120,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

752,2% артилерійських систем (з них 10,7% за минулий тиждень),

115,5% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

75,0% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

621,0% автомобільної техніки (з них 14,2% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2436 дронів-камікадзе та здійснили 5809 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське Сумської області; Вовчанські Хутори Харківської області; Гуляйполе Запорізької області; Зелене Поле Донецької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземний пункт управління БпЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Бурлацького. На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 117 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 127 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський і віце-президент США Джей-Ді Венс 14 лютого зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

• За повідомленнями, після телефонної розмови Трампа і Путіна 12 лютого Кремль наказав російським ЗМІ, пов'язаним з урядом, зменшити кількість повідомлень про президента США Дональда Трампа і зображати президента Росії Путіна як сильного і рішучого лідера.

• Після телефонної розмови Трампа і Путіна 12 лютого російські офіційні особи та суб'єкти інформаційного простору помітно не посилили російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб зобразити президента України Володимира Зеленського як нелегітимного лідера України.

• Російський безпілотник «Шахід» завдав удару по захисній споруді Чорнобильської атомної електростанції 14 лютого.

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія, можливо, готується розпочати посилені наступальні операції на півночі України або атакувати східний фланг НАТО у 2026 році.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Курахового, а російські війська - у Курській області та поблизу Вовчанська, Лиману, Курахового і Покровська.

• За повідомленнями, Росія активізує зусилля з примусу російських мобілізованих і призовників до підписання контрактів з міністерством оборони РФ.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: