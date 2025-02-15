1088-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Україна минулого літа збила свій винущувач F-16 через те, що США вилучили з Patriot, які раніше відправлялися в Україну, тактичну мережу Link 16, яка забезпечує розпізнавання "свій"-"чужий", пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
10:30 Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Емманюелем Макроном, президентом Франції. Сторони обговорили тему гарантій безпеки та закінчення війни.
10:20 Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
10:15 Вночі (із 20:30) росіяни атакували 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — Крим.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.
За минулі сім днів було збито 450 із 824 запущених по Україні БПЛА, ще 347 локаційно втрачені (упали) (разом – 97%).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
294,4% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),
120,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
752,2% артилерійських систем (з них 10,7% за минулий тиждень),
115,5% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),
75,0% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),
29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
621,0% автомобільної техніки (з них 14,2% за минулий тиждень).
09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2436 дронів-камікадзе та здійснили 5809 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропільське Сумської області; Вовчанські Хутори Харківської області; Гуляйполе Запорізької області; Зелене Поле Донецької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземний пункт управління БпЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.
На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.
На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.
На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Бурлацького.
На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.
На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 117 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 127 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент України Володимир Зеленський і віце-президент США Джей-Ді Венс 14 лютого зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
• За повідомленнями, після телефонної розмови Трампа і Путіна 12 лютого Кремль наказав російським ЗМІ, пов'язаним з урядом, зменшити кількість повідомлень про президента США Дональда Трампа і зображати президента Росії Путіна як сильного і рішучого лідера.
• Після телефонної розмови Трампа і Путіна 12 лютого російські офіційні особи та суб'єкти інформаційного простору помітно не посилили російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб зобразити президента України Володимира Зеленського як нелегітимного лідера України.
• Російський безпілотник «Шахід» завдав удару по захисній споруді Чорнобильської атомної електростанції 14 лютого.
• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія, можливо, готується розпочати посилені наступальні операції на півночі України або атакувати східний фланг НАТО у 2026 році.
• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Курахового, а російські війська - у Курській області та поблизу Вовчанська, Лиману, Курахового і Покровська.
• За повідомленнями, Росія активізує зусилля з примусу російських мобілізованих і призовників до підписання контрактів з міністерством оборони РФ.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
15.02.2025
Станом на 22:00 відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Сьогодні російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинули 64 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Глушківки, де українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.
На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку тривають два ворожих штурми позицій наших захисників поблизу Часового Яру. Одне боєзіткнення Сили оборони успішно відбили.
Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Сім ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще три - продовжуються до цього часу.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, сім боєзіткнень тривають дотепер.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 153 окупанти, з них 84 - безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, протитанковий засіб, причіпну гаубицю “Мста-Б”, чотири антени БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, три розвідувальні дрони. До того ж пошкоджено танк та чотири гармати росіян.
На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Досі тривають два боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.
На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень.
Сьогодні варто відзначити воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.