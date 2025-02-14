Віцепрезидент США Венс пригрозив військовим втручанням, якщо Росія зірве перемовини.

Венс запевнив, що Вашінґтон «хвилює суверенна незалежність України».

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс розповів газеті The Wall Street Journal про можливі кроки Вашінґтона, якщо Росія відмовиться пристати на мирний договір, який гарантує Києву довгостроковий суверенітет. Він не виключив запровадження нових санкцій та навіть відправки американських військ до України.

«Існують економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу», – сказав Венс. За його словами, варіант відправки американських військовиків до України залишається «на порядку денному» на випадок, якщо Москва відмовиться вести перемовини.

На думку віцепрезидента США, в результаті переговорів з Росією може вийти «угода, яка шокує багатьох». При цьому він зазначив, що Трамп у ході перемовин може змінити свою думку щодо тих чи інших питань. Зараз мета його адміністрації – переконати Путіна, що дипломатією він досягне більшого, ніж на полі бою.

Венс додав, що поки що рано говорити про те, яка частина України може залишитися під контролем РФ або які гарантії безпеки США та інші західні країни можуть запропонувати Києву. Ці деталі, за його словами, потрібно буде опрацювати під час мирних переговорів. «Є безліч формулювань, конфігурацій, але нас хвилює суверенна незалежність України», – сказав віцепрезидент.

Водночас Венс запропонував перезавантажити відносини з Росією після успішної мирної угоди. На думку віцепрезидента США, нинішня ізоляція Москви від західних ринків робить її «молодшим партнером Пекіна».