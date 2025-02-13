1086-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Спеціальний посланець США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вирушив до Європи.

“Прямую до Європи, щоб зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати зі США задля досягнення президентом США мети покласти край війні в Україні та відновити стабільність в Європі”.

12:25 Німеччина після засідання "Рамштайну" оголосила про передачу Україні близько сотні керованих ракет IRIS-T, повідомило німецьке представництво в НАТО.

11:50 Народні депутати від "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної ради, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

11:15 РНБО запровадили санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука. Внаслідок санкцій їх позбавили права користуватися та розпоряджатися активами, а також отримали заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо.

10:40 Під час телефонної розмови Зеленський і Трамп домовилися про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Він говорив про те, що налаштований зробити все для того, щоб війна Росії проти України закінчилася. Він ставив запитання президенту, говорив про свою позицію. Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про початок роботи команди".

10:05 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

За минулі сім днів було збито 492 із 872 запущених по Україні БПЛА, ще 354 локаційно втрачені (упали) (разом – 97%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

293,5% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

120,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

747,6% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

115,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

74,6% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

616,3% автомобільної техніки (з них 13,2% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, зокрема 137 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3038 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Новопіль, Долина Донецької області; Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко. На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль. З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського. На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 6 ракет, 168 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

09:20 На пресконференції у Білому домі президент США Дональд Трамп запевнив, що буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв", зазначивши: "І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру", — і додавши: "але гроші мають бути забезпечені. У них рідкісноземельні (матеріали), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. І українці на це погодились".

Трамп сказав, що дата зустрічі з Путіним ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". А перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому": "Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимось, чи вдасться нам щось зробити. Але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна — це катастрофа, справді жахлива".

На запитання про те, чи президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі, Трамп відповів: "Спочатку ми матимемо першу зустріч. А потім побачимо, що ми можемо зробити щодо другої зустрічі".

На запитання про те, чи Трамп зобов'язався поїхати в Україну, він відповів: "Ні". А коли його запитали, чи він би поїхав, він відповів: "Я б подумав про те, щоб поїхати, не проблема".

Відповідаючи на запитання про те, чи президент Зеленський не залишиться осторонь цих переговорів, Трамп відповів, що він так не думає: "Ні, це не так, поки він там є. Але на якомусь етапі також потрібно мати вибори".

Запитання про те, чи він бачить Україну рівноправним членом цього мирного процесу, змусило президента Трампа замислитися: "Це цікаве питання. Я думаю, що їм потрібно укласти мир. Їхніх людей вбивають і їм потрібно укласти мир. Я думаю, що це була непотрібна війна, в неї не потрібно було входити. І їм потрібно укласти мир — ось що я думаю".

Відповідаючи на запитання про те, чи Україні доведеться поступатися територіями, Трамп відповів: "Їм доведеться зробити те, що потрібно зробити", — пославшись на міністра оборони Геґсета та інших не названих, які вважають, що "нереалістично" очікувати повернення контролю над українськими територіями до стану на 2014 рік — але додав, що "деякі з них повернуться".

Щодо вступу України до НАТО Трамп послався на виступ міністра оборони США Піта Геґсета в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, який назвав ідею вступу України до Альянсу "малоймовірною" та "непрактичною", додавши: "І я думаю, що це правда. Вони впродовж довгого часу казали, що Україна не має вступати в НАТО — і мені це підходить. Я просто хочу припинити війну".

09:15 Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та верховний представники ЄС (формат "Веймар+") заявили про готовність посилити підтримку України та необхідність вести переговори щодо досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру з обов'язковою участю Європи та України:

"Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення подальших кроків разом з нашими американськими союзниками. Нашою спільною метою має бути зміцнення позиції України. Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів. Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення миру, який гарантуватиме інтереси України та наші власні. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий і тривалий мир в Україні є необхідною умовою для міцної трансатлантичної безпеки".

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів двосторонні телефонні розмови з президентами Росії Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

• Речник Кремля Пєсков і заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв прямо відхилили пропозицію президента України Володимира Зеленського обміняти під час майбутніх мирних переговорів окуповану територію України на територію, яку утримують українські війська в Курській області.

• Служба оборонної розвідки Данії оцінила, що Росія може мати можливості розпочати повномасштабну війну проти НАТО протягом наступних п’яти років, що узгоджується з оцінками ISW щодо зусиль Росії реструктурувати та підготувати свою армію й суспільство до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- та довгостроковій перспективі.

• Міністерство оборони України нещодавно запустило програму добровільного набору «Контракт 18-24», метою якої є призов до лав Збройних Сил України українців віком від 18 до 24 років.

• Президент Росії Путін 12 лютого провів свою першу офіційну розмову з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шарою після повалення підтримуваного Росією колишнього президента Сирії Башара аль-Асада.

• Національні збори Вірменії 12 лютого схвалили в першому читанні проєкт закону про початок процесу вступу до Європейського Союзу.

• Темпи виробництва безпілотників Shahed у Росії можуть знижуватися.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: