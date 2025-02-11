ХАМАС погрожує зупинити звільнення заручників.

Трамп у відповідь пригрозив ХАМАСу «пеклом».

 

 

Терористична організація ХАМАС оголосила, що відкладе на невизначений термін наступний етап звільнення ізраїльських заручників, які перебувають у полоні, та їх обмін на палестинських ув'язнених. Такий обмін був передбачений угодою про припинення вогню в Секторі Ґази. У заяві представника військового крила ХАМАСу Абу Убайди йдеться про недотримання Ізраїлем умов угоди. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення.

 

«Упродовж останніх трьох тижнів керівництво опору відстежувало порушення з боку супротивника та невиконання ним умов угоди. Ці порушення включають затримку повернення переміщених осіб у північну частину Ґази, стрілянину по них у різних районах сектору та ненадання доступу до гуманітарної допомоги у всіх узгоджених формах. Відповідно, визволення ув'язнених, яке заплановане на суботу, 15 лютого 2025 року, буде відкладено до подальшого повідомлення», – йдеться у заяві.

 

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що заява ХАМАСу є порушенням умов угоди про перемир'я. «Заява ХАМАСу про припинення звільнення ізраїльських заручників є повним порушенням угоди про припинення вогню та угоди щодо звільнення заручників. Я віддав розпорядження ЦАХАЛу підготуватись на найвищому рівні до будь-якого можливого сценарію розвитку подій у Ґазі та захистити населені пункти. Ми не допустимо повернення до реальності 7 жовтня», – йдеться у заяві Каца.

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, реагуючи на заяву ХАМАСу, поставив перед терористичним угрупованням вимогу звільнити всіх заручників у рамках угоди з Ізраїлем до полудня суботи, інакше режим припинення вогню в Секторі Ґази буде скасовано. «Щодо мене, то якщо всі заручники не будуть повернуті до 12:00 суботи – я думаю, це слушний час, – то я б сказав, що настав час скасувати все (мирні домовленості, – ред.), і нехай почнеться пекло»,— заявив Дональд Трамп журналістам у Білому домі. На запитання, що зроблять США, якщо ХАМАС не виконає вимоги, Трамп відповів: «Побачимо, що станеться».

 

11.02.2025

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