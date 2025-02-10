Ізраїль вивів війська з коридору, який розділяє Сектор Ґази.

Палестинці повертаються у північні райони Ґази.

Ізраїльські війська залишили коридор Нецарім — військову зону, яка відрізає північ Сектору Ґази від півдня, поділяючи анклав на дві частини. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Таким чином, ізраїльська влада виконала одну з умов угоди про перемир'я з угрупованням ХАМАС. Після виведення військ тисячі палестинців почали повертатися до північної частини Ґази.

Близько 700 тисяч мешканців північних районів Сектору Ґази втекли на південь після початку наземної операції ЦАГАЛ проти бойовиків ХАМАС, яка стала відповіддю на вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді ізраїльське військове командування видало наказ про масову евакуацію палестинців.

Перший етап угоди про перемир'я розраховано на шість тижнів, починаючи з 15 січня, коли документ було підписано. Він почався з повного припинення вогню, а після цього переміщені палестинці, які втекли з районів активних бойових дій у Ґазі, почали повертатися додому. Одночасно ХАМАС почав відпускати ізраїльських заручників, яких обмінюють на палестинських ув'язнених, що перебувають у в'язницях Ізраїлю.

Далі на ворогуючі сторони чекають складні перемовини щодо другого етапу, під час якого припинення вогню мало б стати постійним. Палестинці також наполягають, щоб ізраїльтяни повністю вивели свої війська із Ґази.

Досягненню успіху на перемовинах може завадити радикальна позиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який нещодавно заявив про доречність виселення палестинців з території анклаву, який він збирається перетворити на «близькосхідну Рів'єру». Американські чиновники, у тому числі держсекретар Марко Рубіо, намагалися пояснити, що президент США мав на увазі тимчасове переселення палестинців зі сильно зруйнованої Ґази на час її відбудови.