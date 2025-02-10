«Ridendo dicere verum» – сміючись говорити правду (Горацій).

Серед багатьох інших правд – і ця, про яку «любитель села» Горацій-сатирик: «Природа, хоч вилами проганяй, – вперто повертатиметься». Повертається й тепер, інакше людина в урбанізованому світі й не боролася б за клаптик живої землі, за дерево, що є символом природи (дерева в античних – жіночого роду). Природи – й самого життя, що в думках, емоціях прагне до гармонії з природою.

Нечестивець, хулитель богів Ерісіхтон в Овідієвих «Метаморфозах» руйнує оселю німф – рубає велетенського дуба, за що cкараний був голодом... Страшний голод фізичний, для тіла. Страшний і при ситості – голод душі... Страшна бездушність: хтось, зауважив Горацій, у священному гаї бачить дерева, а хтось – лише дрова.

Знову спадає на думку Франкова апострофа: «Привіт тобі, мій друже вірний, гаю...» А ще: «В зів’ялих листочках хто може вгадати / Красу всю зеленого гаю?»... Певно ж, не ті, хто бачить у ньому лише дрова, хто (знову Горацій) вже за шкільною лавою, вправляючись в арифметиці, бачить у цифрах лише гроші («Поетичне мистецтво», 325–332).

Людина і в наші дні все ще між містом і селом (колишнім – з його піснями, традиціями, рукоділлям, бесідами про вічне...); селом, де «серце одпочине» – й містом, де «зрана до ночі гуде колесо темних турбот»; містом – з його поспіхом, «піснями і гріхом»... Людина – між серцем та інтелектом; між словом живим, від землі, словом, що має глибокий корінь, – і словом, шикованим під правила.

Між містом, куди кликали обов’язки, й селом, що запрошувало до спілкування з природою, до писання, до бесід із друзями, між тими двома голосами болісно розривався й Горацій. Про все це, веселе й сумовите (знову ж згадаймо Франка: «сам з собою у роздорі») – у його сатирі (ІІ, 6), де й вплетена байка про сільську й міську миші (тут вона, зі змінами, доповненнями й новими акцентами, – у віршованому переспіві автора допису*).

У цій же сатирі – такий зворушливий, що перегукується з Шевченковим «Садком...», з вечерею просто неба, наче молитовний (божественний Космос над головою!) Гораціїв оклик: «Ночі, вечері, гідні богів!.. Перед Ларом домовим – / Я в колі друзів... Вечеряєм... Обіч і челядь не в кривді... / Далі, по колу, – й мова пішла...» Оклик – дедалі зворушливіший, сумніший: з селом таки прощаємося...

Майбутнє ж, якщо людина все ж остаточно не пориватиме з Божим світом, отже з серцем, – за містом-селом, містом-садом (Горацієва золота середина!), як його описує Лонг у своєму романі «Дафніс і Хлоя»; втім, уже й нині природа подекуди таки повертається, хай ті сади й квітники, за браком землі, серед висотних будівель, – висячі...

А наразі, за порадою самого ж Горація, темперуймо (влагіднюймо) той смуток тихою усмішкою. Побудьмо бодай годинку зі співцем золотої середини в колі його друзів у його садибі, що серед гір; помріймо під такими далекими, а все ж мов над головою навислими зорями італійського неба, на Молочний пас, що обняв небесну шир...

А вже після байки – гляньмо на мозаїку долівки (перетривала до наших днів), якою, послушний божеській Ночі, ступав до своєї опочивальні самотній співець милого йому тихого села й гомінкого (мав обов’язок, перший лірик Риму, і його величати) – Вічного міста...

БАЙКА про сільську й міську миші

Перед байкою – говірка,

Тиха, просто неба...

Споночіло... Перша зірка...

На столі – що треба:

Сир, винце, якась там птиця,

Гостей щирих коло...

Одаль вогнище іскриться,

Й так, по слову слово,

При вечері, за звичаєм,

В товаристві добрім

Уже й гутірка спливає,

Як місяць над обрій.

Не про те, однак, розмова,

Хто там як танцює,

Хто там вілли пречудові

Край моря будує, –

Про важливе почалася

Мова: як то знати,

Що є щастя й що для щастя

Конче треба мати.

Чи доми ті гордовиті,

Що у сріблі-злоті,

А чи доста скромно жити,

Не в нужді-бідоті?

І чому кортить людині

Йти проти природи,

Й чи не звідси, надто нині, –

Всі біди й незгоди?

Де добро, де зло на світі,

Як їх розрізняти?

До яких речей стреміти,

Від яких – тікати?

Чи лише для зиску дружба,

Чи – над усі блага?

Чи життя – то наче служба,

А чи гра, забава?..

Так-ото плели-снували

В’язанку словесну,

Тихі зорі їм моргали,

Місяць – сушив весла.

Всі примовкли на хвилину –

Мила бо й мовчанка.

Хтось в огонь поліно кинув,

Щоб тліло до ранку...

Й тут про знаного вельможу

Хтось повів: «Той, схоже,

Чим іще б собі вгодити,

Вигадать не може;

Вже й забув, для чого ноги, –

Тоне у розкошах,

Всюди носять його слуги

На золотих ношах.

Й лиш питається раз по раз,

Уже й слуг дратує:

«Це вже нині чи ще вчора?..

Сиджу чи лежу я?..»

Так було, так є, так буде,

Хто б там не казав що:

Комусь статки, комусь труди,

Нині, завтра, завше...»

Що, мовляв, тут мудрувати,

Про добро, про щастя? –

Грошей купу треба мати,

То й життя удасться!..

Інший хтось: «А от і я ще

Приторочу слово,

Може, баєчка нам краще

До ума промовить».

І почав: «Міська якось-то

Мишка – до сільської,

Подружки, забігла в гості,

В нірку – із покоїв.

Лиш поріг переступила –

І до господині:

"Ну, то як тобі тут, мила,

В тій глухій місцині?"

Та крутнулась: гості знатній

Щось подати треба,

Не вівсом же пригощати,

Паню, – просто неба...

Шусть у погріб, у комірку –

Щось там трохи мала:

Горошинки, хліба шкірку,

Навіть – дрібку сала...

Пригощає... їй – смачненьке

(Вискребла й родзинку),

А сама за куколем тим,

Знай, ковтає слинку.

Ледь встигає подавати,

Все віддати ладна:

Чим багата нірка-хата,

Тим, як кажуть, рада.

А міська лизне з мищинки –

Й сплюне, вередниця,

Не гризне і солонинки,

Бодай для годиться.

Й сісти, панія, не зволить,

Прилягти – тим паче,

Млосно очками лиш водить

Ганить все, що бачить.

Врешті мовить до сільської:

"Слухай, у норі тій

То таки й з нудьги самої

Можна одуріти.

Інша річ – то гамір міста:

Вулиці, палати,

Людні площі, товариство –

Є з ким погуляти...

Ну а тут, кажу ж, небого,

Ти лиш озирнися, –

Дикий ліс, ніде нікого...

Не життя – темниця!..

Не вагайсь! Гайда зі мною!

Час намарно гаєш!

Дай своїм бажанням волю,

Знай: життя – збігає!"

Словом тим взяла селянку:

Та – мов оніміла;

Не дочікуючи й ранку,

В ніч подріботіли...

Віз небесний об ту пору

Вже котився схилом,

Як шмигнуть у дім просторий

Мишкам пощастило.

Ліхтарі, вінки, букети,

Ложа... Дивне диво!..

Всюди (видно, по бенкеті) –

І питво, й м’ясиво...

"Пригощайсь! – сільській міщанка

Згорда проказала, –

Все тут маєш для сніданку,

Не лиш дрібку сала".

А сільська, мов оп’яніла,

За те все взялася –

Попила собі й поїла,

На ложе вляглася.

Ось вона, усмішка долі:

Із селянки – паня,

Їж та пий, та спи уволю –

З вечора до раня.

Господиня ж, мов цариця,

На верхньому ложі,

Де лиш панство веселиться

Найвищі вельможі...

Аж на сон їх потягнуло...

Й раптом... Божа сило!..

Щось грюкнуло та гавкнуло

Аж домом струсило.

То прислуга – прибирати,

За ними – й собаки

Повбігали у палати

На масні запахи.

Мишок – наче вітром здуло

З покривал пурпурних:

Ця – в куток, а та чкурнула

Ген за міста мури.

Ледь жива, ще пропищала

Гостя з-за порога:

"Не для мене та забава –

Розкошуй, небого!

Я – у нірці, ти – в покої,

Де стелі високі.

В тебе – статки й неспокої,

В мене – скромний спокій"».

По тій казці-небилиці,

Так на правду схожій,

Перед тим, як розійтися,

Призадумавсь кожен.

У задуму впала й тиша...

Чарка допилася...

Вкрала сир хапунка-миша,

Що десь там шкреблася.

Хтось багаття потривожив –

І шугнув угору

Сніп іскрин, на зорі схожих

В опівнічну пору.

Подались уже й Плеяди,

Зоряні сестриці,

На спочинок. Небо радить:

Спатоньки годиться.

Сон, урешті, заспокоїв

Галасливу челядь.

Непомітно в дружнім колі

Збігла й ця вечеря.

Під кінець Горацій мовив:

«Що ж, хай неохоче,

А таки, мої братове,

Покорімось Ночі.

Все поснуло в полі, в гаї,

Спить і риба в морі,

Напівсонні, он, моргають

Опівнічні зорі.

Щось примовкли й ми, сусіди, –

Заснемо та й годі,

Хіба підемо провідать

Наших антиподів.

Сонце там, не місяць світить

Цією порою....

От лиш мали б ми ходити

Униз головою...

Всім за бесіду – подяка,

Вам, богам і тиші,

Ну і ще, неабияка, –

Сільській нашій миші»...

Розпрощавшись по гостині,

Друзі розійшлися...

Усю нічку по-латині

Щось шептало листя.

Щось собі оповідало –

Теж якусь гаданку,

Пташок гілля колисало

З вечора до ранку.

Шлях Молочний в піднебессі

Висрібливсь чудово –

Ним у спальні подалися

Вже й самі богове.

Мишка сир свій доїдала,

Шмигнувши у нірку,

Місяць знов у весла вдарив

І заплив за гірку.

*

Заздрий час усе поглинув,

Казка – збереглася.

Вчить і мишку, і людину:

Не у статках щастя.

______________________

* «Байка про сільську й міську миші» (видавництво «Апріорі», 2020).

Використано ілюстрацію Леся Квик