1079-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в "Укренерго". Станом на 09:00 його рівень був на 1,3% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Вчора, 5 лютого, добовий максимум споживання зафіксовано вранці, він був на тому ж рівні, що й попередньої доби.

10:55 Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях вранці вимушено були застосовані аварійні відключення, повідомили в "Укренерго".

10:10 Пропозиція президента США Дональда Трампа взяти під контроль Сектор Гази спровокувала розкол у Республіканській партії: частина підтримала ідею, а частина відреагувала на неї з розгубленістю і скептицизмом, пише Reuters.

10:05 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 77 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово рф та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області рф.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 96%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 343 із 597 запущених по Україні БПЛА, ще 224 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 95%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

291,3% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

119,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

738,5% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

114,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

74,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

601,6% автомобільної техніки (з них 11,0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка, Ступочки, Клебан-Бик, Катеринівка, Дружба, Улакли, Покровськ, Сергіївка, Новопавлівка, Андріївка, Комар, Розлив, Бурлацьке, Багатир, Новопіль, Гуляйполе, Єгорівка, Білогір’я. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові і наступальні дії агресора в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки позицій наших військ поблизу Костянтинополя. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки в напрямку Новополя. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили дев’ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 54 авіаційні удари із застосуванням 78 керованих бомб, а також здійснив 415 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 133 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:20 Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 6 лютого 2025 року уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ. Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу «Shahed» по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією з принципової позиції, яка зберігає суверенітет і територіальну цілісність України в довгостроковій перспективі.

• Зеленський підтвердив, що Конституція України забороняє проводити вибори у воєнний час, але Україна залишається відданою ідеї проведення виборів відповідно до Конституції та законів України після завершення війни.

• Президент України Володимир Зеленський заявив 4 лютого, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські війська втратили від 300 000 до 350 000 убитими і від 600 000 до 700 000 пораненими в ході бойових дій.

• У ніч з 4 на 5 лютого українські війська завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї в рамках кампанії ударів проти російських оборонних промислових підприємств і нафтопереробних заводів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: