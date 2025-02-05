Уряд Байру пережив два вотуми недовіри поспіль.

Водночас кабінету вдалося ухвалити державний бюджет в Національних зборах.

Національні збори – нижня палата французького парламенту – не підтримали два вотуми недовіри уряду прем'єрміністра Франсуа Байру (François Bayrou). Про це повідомила французька газета Le Monde. Обидва вотуми ініціювала ультраліва партія «Нескорена Франція» (LFI) під головуванням Жана-Люка Меланшона (Jean-Luc Mélenchon).

Під час голосування в середу, п’ятого лютого, вотум недовіри підтримали лише 128 депутатів із необхідних для демісії 289-ти. А під час голосування за другою пропозицією вотуму – лише 122. Решта депутатів не брали участь у голосуванні. Ультралівих не підтримали навіть їхні союзники з коаліції – соціалісти.

Водночас уряду вдалося нарешті затвердити бюджет на 2025 рік. Для цього Франсуа Байру скористався статтею 49.3 французької Конституції. Вона дозволяє ухвалити закон без обговорення та голосування депутатів, але натомість дає їм можливість проголосувати за відставку кабінету міністрів. Саме так у грудні минулого року було повалено уряд Мішеля Барньє (Michel Barnier).

Головний пункт нового бюджету – скорочення бюджетного дефіциту, який стрімко зростає, й уже більш ніж удвічі перевищує поріг, встановлений Брюсселем для країн-членів Європейської Унії. Для досягнення цієї мети уряд Байру пропонує скоротити бюджетні видатки на мільярди євро. Саме це й викликало обурення у лівому таборі французьких політиків. Хоча водночас уряд запропонував підвищити податки на надприбутки компаній та доходи багатих французів.