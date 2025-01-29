Суд у США тимчасово заблокував указ Трампа про заморожування державних ґрантів.

Заморожування програм фінансової допомоги відтерміновано щонайменше до третього лютого.

Суд у Вашінґтоні у вівторок, 28 січня, заблокував розпорядження адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про заморожування всіх федеральних ґрантів та інших видів державної допомоги. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

На слуханні у федеральному суді Вашінґтона, округ Колумбія, окружна суддя Лорен Аліхан (Loren AliKhan) наклала тимчасову заборону на виконання президентського указу за кілька годин до того, як він набув чинності. Так суд задовольнив позов кількох правозахисних груп, які репрезентують НКО, власників малого бізнесу та фахівців у галузі охорони здоров'я.

Лорен Аліхан ухвалила рішення про скасування блокування фінансування чинних програм фінансової допомоги до третього лютого – тоді у Вашінґтоні відбудуться слухання у цій справі. До того часу адміністрація Трампа не може призупинити виплати в рамках програм державної допомоги, вже схвалених Конґресом США. Суддя обґрунтувала своє рішення тим, що указ «породжує ризик непоправної шкоди». «Уряд не знає всього обсягу програм, які підлягатимуть заморожуванню», – констатувала Аліхан. Указ адміністрації Трампа мав набути чинності о 17:00 у вівторок.

Демократи в Конґресі стверджують, що указ Трампа спричиняє хаос. Лідер демократичної фракції в Сенаті Чак Шумер назвав його «беззаконним, руйнівним, небезпечним та жорстоким». «Люди через це в паніці», – сказав Шумер на зустрічі з журналістами.

За словами Шумера, заморожені кошти, що становлять «мільярди, можливо, трильйони доларів, які щодня спрямовуються як допомога американським родинам», включають гроші, виділені на допомогу при стихійних лихах, на місцеве правоохоронне управління, сільські лікарні, на допомогу літнім людям та на їжу для людей, що її потребують.