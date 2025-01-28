У Львові зафіксовано найвищу в січні температуру за 211 років метеоспостережень.

Нині у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для дня 28 січня: вже станом на 14:00 синоптики Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що температура у Львові сягнула +14,6°С.

 

 

Досі максимум за попередні 210 років метеоспостережень становив +11,3°С і був зафіксований 28 січня 1835 року: зі сходом сонця температура повітря у Львові становила 9,0°R (=11,25°), повідомив львівській публіці губерніальний радник Йозеф Ван Рой, що з 1802 року провадив інструментальні метеоспостереження наприкінці вулиці Галицької, навпроти заплави правого берега Полтви.

 

Метеоповідомлення за 28 січня 1835 року («Gazeta Lwowska», Nr13)

 

Метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської) о 14:00 показувала майже ту ж температуру, що зафіксувати на той час в гідрометеорологічному центрі: +14,4, а через годину, о 15:00, покази сягнули +16,2°С. Це абсолютний максимум для січня, донині максимальна температура в січні була зафіксована другого січня 2023 року: +14,9°; в минулому столітті цей максимум сягав +12° (08.01.1994), в позаминулому – +10,9° (07.01.1877, 22.01.1899, 23.01.1899).

 

 

Цей нинішній абсолютний максимум січневої температури у Львові вже четвертий температурний максимум для певного числа січня, зафіксований цього року:

7 січня була зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум 10,9°С, що тримався з 1877 року;

20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в 10,0°С, що тримався з 1918 року.

27 січня була зафіксована температура повітря +12,6°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1936 року.

 

На завтра Львівський регіональний центр з гідрометеорології заповідає вдень по Львову 10–12°С тепла при тому, що історичний максимум для цього дня (+10,3°C) було зафіксовано 2002 року.

 

Доповнення: о 20:17 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що "28 січня черговий раз у м. Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для цього дня — 14,9°С (9,4°С спостерігалося у 2016 році)".

 

 

28.01.2025

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