1069-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:20 Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіц-Біркенау, повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров. Зазначається, що в рамках візиту Зеленського передбачені двосторонні зустрічі із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та із президентом Франції Емманюелем Макроном.

12:45 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з Трампом, повідомили у британському уряді. Сторони домовилися провести особисту зустріч найближчим часом, щоб обговорити подальші кроки співпраці.

12:10 Угода про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном продовжена до 18 лютого 2025 року, повідомляє сайт Білого дому.

11:35 Європейський Союз може незабаром припинити санкції проти Сирії, пише Reuters з посиланням на джерела. Зазначається, що послаблення обмежувальних заходів ЄС буде здійснюватися поетапно, з регулярною оцінкою того, чи дозволяють умови в Сирії подальше зупинення санкцій.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: станом на 9:30, його рівень був на 2,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері, він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина таких змін – суттєве потепління в усіх регіонах України.

10:20 Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії: очікується, що Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки", пише Politico. Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні нині вранці 27 січня, а угоду, як очікують, буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі. На вихідних президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Кремль не отримає від цього вигоди.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

288,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

118,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

584,4% автомобільної техніки (з них 8,3% за минулий тиждень),

725,1% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

113,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 45 авіаударів, скинувши 58 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 105 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2155 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рясне, Локня, Басівка, Куп’янськ, Кучерівка, Миропілля, Петропавлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Клебан Бик. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське. На Краматорському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районі населеного пункту Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Удачне, Котлине, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне та Янтарне. На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки. На Оріхівському напрямку мала місце одна невдала спроба противника атакувати наші підрозділи в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну атаку позицій наших військ, отримав відсіч. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Противник здійснив 435 артилерійських обстрілів, завдав 25 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ. На Сіверському напрямку за минулу добу наступальних дій ворог не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 12 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 74 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

09:35 Вночі на Хмельниччині протиповітряна оборона збила сім російських безпілотників, внаслідок атаки пошкоджений будинок, повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

09:30 Вночі російські війська атакували шахедами Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, приватні будинки та промислове підприємство, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:25 Вночі в Івано-Франківській області пролунала серія вибухів: росіяни атакували шахедами критичну інфраструктуру регіону; внаслідок атаки спалахнула пожежа, повідомили в ОВА.

09:20 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 104-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим. Станом на 09:00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 92%.

Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо - без жертв.

За минулі сім днів було збито 372 із 617 запущених по Україні БПЛА, ще 206 локаційно втрачені (упали) (разом – 94%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно здійснили подальше просування в межах Великої Новосілки на тлі офіційних російських заяв про те, що 26 січня російські війська захопили весь населений пункт.

• Міністерство оборони Росії приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки російськими військами, що, найімовірніше, є частиною інформаційних зусиль, спрямованих на формування у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою в Україні та послаблення міжнародної підтримки для України.

• Захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть можливість російському військовому командуванню прийняти рішення про передислокацію частин Східного військового округу Росії з району Великої Новосілки в інші пріоритетні оперативні райони. Будь-яка передислокація частин СВО з району Великої Новосілки протягом найближчих тижнів вкаже на пріоритетні операційні райони російського військового командування для наступальних операцій навесні і влітку 2025 року.

• Російські війська готові захопити Торецьк найближчими днями, і передислокація елементів СВО для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку свідчитиме про нові пріоритетні зусилля Росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки.

• У ніч з 25 на 26 січня українські війська завдали другого удару по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області.

• Українські війська просунулися вперед у Курській області та відновили позиції в Торецьку.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед біля Борової, Покровська та Курахового.

• Російські мілблогери 25 січня розкритикували російський уряд за те, що він не приділяє пріоритетної уваги набору та підготовці наступного покоління російських офіцерів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: