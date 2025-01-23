1065-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності, а також гаубиці, повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирилл Буданов. Минулого року РФ отримала 148 таких ракет, які запускають по Україні з Курської та Брянської областей РФ. За останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню М-1991, ймовірно, у майбутньому КНДР надішле Росії ще принаймні стільки ж.

10:50 На тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції, Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу, пише Reuters. Оцінка ситуації в російській економіці сприяла формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.

10:40 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 92-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також застосував 4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя. Станом на 09:30 підтверджено збиття 57-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БпЛА в повітрі були в повітрі.

Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківщина.

За минулі сім днів було збито 387 із 613 запущених по Україні БПЛА, ще 202 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 96%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

288,0% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

118,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

579,8% автомобільної техніки (з них 10,8% за минулий тиждень),

722,4% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

113,6% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 115 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 5200 обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2487 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка, Ромашкове, Велика Берізка, Стара Гута Сумської області; Мурав’ї Чернігівської області; Сіверськ, Бондарне, Сухий Яр, Костянтинівка, Малинівка, Зелене Поле, Гродівка, Новосілка, Андріївка, Костянтинопіль, Роздольне Донецької області; Темирівка Запорізької області; Берислав Херсонської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили командний пункт та шість інших важливих об’єктів загарбників. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ. На Новопавлівському напрямку ворог минулої доби п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили. Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили дев’ять ворожих атак на напрямку. Противник завдав 21 авіаційного удару, скинувши 34 КАБ, здійснив 377 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню. На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках агресор наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль розпочав інформаційну операцію, яка має на меті створити хибне враження, що російська економіка працює добре, незважаючи на численні показники, що свідчать про макроекономічні негаразди, які тривають.

• Росія продовжує довгострокові зусилля з формування свого кадрового резерву за допомогою організацій всеросійського козачого війська і створення добровільного і добре підготовленого пріоритетного резерву, покликаного захистити Кремль від можливих негативних наслідків у разі можливого часткового призову російських резервістів у майбутньому.

• За повідомленнями, Північна Корея розгорне новий військовий контингент в Росії до середини березня 2025 року, що, ймовірно, збереже нинішні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних атак у Курській області.

• Ці нові північнокорейські сили навряд чи суттєво покращать російські операції і, ймовірно, зіткнуться з такими ж високими втратами й ускладненнями у взаємодії з російськими військами, як і нинішній північнокорейський контингент, за умови, що російське командування продовжуватиме використовувати північнокорейські сили так само, як і досі.

• Російські мілблогери скаржилися і висловлювали занепокоєння з приводу нещодавніх заяв про те, що тимчасовий уряд Сирії, очолюваний Хаят Тахрір аль-Шам, призупинив російські інвестиції і фінансову участь у порту Тартус, оскільки довгострокова військова присутність Росії в Сирії залишається неясною.

• Російські державні ЗМІ повідомили, що Росія може відновити прямі поставки газу до Придністров'я, незважаючи на нещодавні дискусії щодо пошуку джерел неросійського газу в регіоні.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Торецьком.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед біля Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

• Росія та Узбекистан поглиблюють військову співпрацю.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: