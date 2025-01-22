1064-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Споживання електроенергії залишається високим, станом на 9:30 його рівень був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці, він був на 6,2% вищим, ніж максимум попереднього дня; причина таких змін — хмарна погода у більшості регіонів, що зумовила суттєве зниження продуктивності роботи побутових СЕС.

11:05 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 99-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда — ТОТ Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

За минулі сім днів було збито 364 із 576 запущених по Україні БПЛА, ще 193 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 97%).

10:35 Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, під час якої підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Албанією. Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу й продовжуватиме підтримку протягом усього десятирічного терміну дії документа, зокрема зробить внесок у коаліцію винищувачів - забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Україна та Албанія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці,створенням спільного виробництва з локалізацією в Україні. В угоді згадано і економічне партнерство, взаємодія у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраця у відбудові України. Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та формули миру.

10:30 Нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією "Стройтрансгаз" про управління морським портом Тартус, що мала тривати 49 років.

10:25 Президент США Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО, адже лише чотири країни Альянсу проти цього, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

10:20 Відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог, призначений президентом США Дональдом Трампом спецпредставником з питань України, має план щодо припинення війни в Україні, але Трамп буде особисто контролювати переговори, пише The Washington Post:

"Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Радше кажуть, що роль Келлога як спеціального представника в Україні, яка з'являється на тлі шквалу таких призначень, є першим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам".

10:15 Розмінування агроземель України є для Європейського банку реконструкції та розвитку важливою фінансовою темою, якою він буде опікуватися в найближчі роки, повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

287,8% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

118,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

578,7% автомобільної техніки (з них 11,8% за минулий тиждень),

720,4% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

113,6% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 121 боєзіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чьотирьох ракет, а також 70 авіаударів, скинувши 90 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, зокрема 151 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2899 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч, Славгород, Середина Буда, Мурав’ї, Бучки, Вовчанські Хутори, Глушківка, Надія, Новосергіївка, Ступочки, Майське, Дружба, Костянтинівка, Торецьк, Новоандріївка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби та ще один інший важливий об’єкт противника. На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі. На Сіверському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Івано-Дар’ївки, всього було відбито одну атаку. На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Часів Яр та Федорівка. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районі Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив вісім атак в напрямках Времівки, Костянтинополя та Великої Новосілки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кам’янське. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Вчорв ворог завдав 23 авіаудари, скинувши при цьому 31 КАБ, здійснив 450 обстрілів, зокрема 16 - із РСЗВ . Українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1950 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 8 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 автомобілів та одиницю спецтехніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 20 на 21 січня українські війська здійснили серію ударів з безпілотників по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах в Росії в рамках триваючої серії ударів, спрямованих на ослаблення російського військового потенціалу.

• Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська також продовжують наносити удари по російських командних пунктах у російському тилу.

• Президент Росії Путін і Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели вчора телефонну розмову і наголосили на поглибленні співпраці.

• Нещодавнє призначення виконуючого обов'язки губернатора Курської області Хінштейна поки що не змогло вирішити або відвернути увагу від нездатності Росії адекватно відреагувати на вторгнення України в Курську область.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Часів Яру, Покровська і Курахового. Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Покровськом.

• Російські ультранаціоналістичні міл-блогери поновили скарги на міністерство оборони Росії за нездатність притягнути російське військове командування до відповідальності за військові невдачі.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: