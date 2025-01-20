1062-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 Трамп заявив, що завершить війну в Україні та планує створити потужну систему протиракетної оборони для захисту Сполучених Штатів.

"Я припиню війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході і запобіжу Третій світовій війні, і ви навіть не уявляєте, як близько ми до цього. Ми знищимо жорстоку злочинність у наших містах і забезпечимо нашу поліцію підтримкою, захистом, ресурсами та повагою, яких вони так заслуговують".

11:40 Заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується на обслуговуванні літаків, яких фактично немає ким замінити, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи інформацію про переведення фахівців Повітряних сил на службу в піхоті.

11:05 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, станом на 09:00 споживання було на 2,5% нижчим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – через підвищення температури повітря у більшості регіонів та сонячну погоду в західних, південних та східних областях, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

10:45 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 414 корегованих авіаційних бомб, що дещо менше, ніж попереднього тижня (було 509), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:30 У Києві запобігли вбивству першого заступника голови МОЗ: повідомлено про підозру киянину та його знайомій, які планували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я України:

"За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень унаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, того дня чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що в її смерті винен саме лікар, тож вирішили його вбити".

10:30 За минулий тиждень, з 6 по 12 січня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1114 російських атак (позаминулого тижня – 1328), при цьому знищено 10 490 російських військових (позаминулого – 11 760): у середньому 9,4 за атаку (позаминулого – 8,9).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 491 (позаминулого тижня було 366), на колишньому Бахмутському (Сіверський, Краматорський та Торецький) – 218 (було 167) та на Курському напрямку – 119 (було 293).

10:10 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 141 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також застосували балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської обл. по Сумщині.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 93 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них полетіли в РФ.

За минулі сім днів було збито 332 із 500 запущених по Україні БПЛА, ще 152 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 97%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

287,1% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

117,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

572,8% автомобільної техніки (з них 11,6% за минулий тиждень),

716,5% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

113,6% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

73,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 40 авіаударів, скинувши 59 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2832 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області; Грем’яч, Михальчина Слобода, Кути Перші Чернігівської області; Вовчанські Хутори, Вовчанськ Харківської області; Троїцьке, Олексіївка, Новопіль, Розлив Донецької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби протиповітряної оборони противника. На Харківському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, всього було відбито дві атаки. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 89 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Крім того, противник активно застосовував авіацію на напрямку. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоандріївки. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ, здійснив 416 обстрілів. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український Генеральний штаб повідомив 18 січня, що в грудні 2024 року російські війська 434 рази застосували в Україні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами, забороненими Конвенцією про заборону хімічної зброї, що загалом становить 5389 задокументованих випадків з лютого 2023 року.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Куп'янська, Лиману, Часового Яру, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька.

• Російські добровольчі військові загони продовжують збільшувати чисельність особового складу за рахунок вербування жінок до лав збройних сил Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: