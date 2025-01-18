1060-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Після понад семи годин дебатів уряд Ізраїлю нині о першій годині ночі схвалив угоду про припинення вогню з ХАМАС і звільнення заручників, утримуваних у Газі: "за" проголосували 24 міністри, 8 - "проти" (від партії релігійних сіоністів "Оцма Йехудіт" та два від "Лікуд"). Оскільки загальне засідання Кабміну тривало до самого початку шабату (єврейського дня відпочинку і духовного оновлення), міністри-харедим залишили записки, в яких виклали свою позицію на користь укладення угоди. Угода має набути чинності в неділю, оскільки після схвалення у противників рішення є 24 години, щоб подати апеляцію до Верховного суду Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив Кабміну, що обраний президент США Дональд Трамп розморозить постачання зброї і повністю підтримає відновлення Ізраїлем війни в разі, якщо ХАМАС порушить угоду до початку другої її фази.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

286,6% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

117,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

570,1% автомобільної техніки (з них 12,1% за минулий тиждень),

715,4% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

113,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення, запеклі бої тривають на підступах до агломерації. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ, повідомили в ОСУВ "Хортиця", зазначивши:

"Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності.

Через офіційні інформаційні канали перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту постійно уточнюється та надається для інформування суспільства. Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога".

09:50 Кількість жертв після вчорашньої атаки РФ по Кривому Рогу зросла до п'яти людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із використанням двох ракет, залучив для ураження 2147 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив близько чотирьох тисяч артилерійських обстрілів, з них 154 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два засоби ППО російських загарбників. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутись в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку ворог вчинив 26 атак на позиції наших військ в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 19 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 79 штурмових дій агресора в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дві атаки загарбників в районі Великої Новосілки та Костянтинополя. На Оріхівському напрямку вчора ворог один раз намагався просунутись в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми противника. На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив. В Курській області минулої доби українські воїни відбили 16 атак загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 69 автомобілів окупантів.

09:30 Зранку Росія атакувала центр Запоріжжя балістичними ракетами. Внаслідок атаки є руйнування, пошкоджено будівлі, 10 людей поранено, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 Незважаючи на збиття балістики під час нинішньої атаки Росії, у Києві є серйозні руйнування, оскільки одна з ракет була збита на невеликій висоті, це спричинило наслідки від вибухової хвилі і, можливо, здетонувала бойова частина ракети після її збиття, пояснив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

09:20 Вночі (із 19:00 17 січня) росіяни атакували 39 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також застосували чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської області обл. РФ). Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди – збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін. За попередніми даними, на даний час інформації про загиблих у Запоріжжі немає, тривають пошукові роботи, але є постраждалі, їм надається допомога. Росіяни вдарили балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби.

За минулі сім днів було збито 334 із 502 запущених по Україні БПЛА, ще 155 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:15 Внаслідок ранішньої російської атаки на Київ балістичними ракетами загинули чотири людини, ще троє постраждалих, повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська". Повітряну тривогу в Києві через загрозу російських ударних безпілотників оголосили о 04:57, відбій – о 05:46. Вибухи пролунали через кілька хвилин після відбою.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін і президент Ірану Масуд Пезешкян підписали 17 січня угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном.

• Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном не містить положення про взаємну оборону, однак це вказує на те, що Москві, ймовірно, не вистачає можливостей для підтримки значних операцій за межами України, і вона надає пріоритет своїм потребам у людських ресурсах через договір про взаємну оборону з Північною Кореєю.

• Російські війська 17 січня захопили Времівку, намагаючись оточити Велику Новосілку і змусити українські війська вийти з цього населеного пункту.

• Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Росії Путін 17 січня провели телефонну розмову, що свідчить про зростання занепокоєння Кремля щодо поглиблення зв'язків Вірменії із Заходом.

• Нещодавно розсекречені американські документи підкреслюють невід'ємну роль фінансової та технічної допомоги США у розширенні можливостей України з виробництва безпілотників, а також те, як національна безпека США безпосередньо виграє від інтеграції уроків, отриманих в Україні, в американську оборонну промисловість.

• Президент Росії Путін 17 січня підписав указ, що дозволяє призов російських резервістів («мобілізаційний ресурс» або «запас») на навчання у 2025 році.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: