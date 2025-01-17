1059-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, однак перші заручники можуть вийти на волю лиш у понеділок. Прем'єр-міністр скликав на 17 січня засідання кабінету міністрів з питань безпеки, щоби провести голосування щодо угоди. Однак засідання уряду в повному складі відбудеться лише ввечері 18 січня. Це пояснюється тим, що противники угоди повинні мати 24 години, щоб подати петицію до Верховного суду, а засідання у п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу для цього.

11:10 Споживання електроенергії станом на 09:30 було на 1,2% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

11:00 Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розцінив участь північнокорейських військових на боці Москви у війні Росії проти України як "стратегічну помилку", що, зокрема, полягає у низькій ефективності армії КНДР та високих втратах. Приблизно "одна третина з приблизно 11 тис. північнокорейських військових, направлених до Курської області Росії, були поранені або вбиті", солдати КНДР використовуються Росією "не дуже ефективним способом", в тому числі й через мовну проблему, відсутність координації та невикористання їх російською стороною на "дуже вигідних позиціях". Адмірал наголосив, що "Північна Корея відкрито надає зброю Росії, і Росія також надає зброю Північній Кореї. Це створює проблему не лише для Південної Кореї, а й для Сполучених Штатів, які мають війська, розміщені на Корейському півострові", і поклав відповідальність за долучення військових КНДР до війни РФ проти України на Москву та Пекін, оскільки Китай зробив це принципово можливим. В цьому контексті він наголосив на необхідності для Альянсу дати "об'єднану сильну відповідь": "НАТО прямо сказало Китаю: "Ви не можете мати обидва варіанти". Китай не може, з одного боку, говорити, що він хоче підтримувати добрі відносини із Заходом і стверджувати, що підтримує Статут ООН, і водночас продовжувати підживлювати війни в Європі".

10:40 За даними Світового банку, ціна на сиру нафту марки Brent у середньому становила 80 доларів за барель у 2024 році, що приблизно на 3% нижче, ніж роком раніше, але на 40% вище за середній показник за доковідні 2015–2019 роки. Це річне зниження цін відображало достатню світову пропозицію нафти з урахуванням скромного зростання споживання, що компенсувало вплив ескалації геополітичної напруженості, йдеться в огляді. Згідно з базовим сценарієм, очікується, що ціни на сиру нафту марки Brent знизяться ще більше, до середнього значення 72 долари за барель у 2025 році та 71 долара за барель у 2026 році. Очікується, що падіння цін буде зумовлене зростанням пропозиції серед країн, які не входять до ОПЕК+, переважно Бразилії, Канади, Гаяни та США, у поєднанні з помірним зростанням світового попиту на нафту через сповільнення споживання нафти в Китаї та країнах з розвиненою економікою. Істотний ризик зниження прогнозу цін на нафту може матеріалізуватися, якщо ОПЕК+ скасує скорочення поставок на основі оголошеного графіка. Тим часом нещодавнє зміцнення долара США може, якщо воно збережеться, ще більше знизити світовий попит на нафту і ціни. Ризики підвищення включають тривалу ескалацію конфлікту на Близькому Сході та дефіцит видобутку сланцевої нафти в США.

10:30 У Європейському Союзі розглядають варіанти на випадок вето Угорщини на продовження санкцій проти Москви, пише Financial Time. Якщо санкції не продовжать, то 190 млрд євро в розташованому у Бельгії депозитарії Euroclear "опиняться в Росії наступного дня", оскільки не буде підстав їх утримувати. На цей випадок може бути використано королівський указ часів Другої світової війни (за 1944 рік), який дасть змогу бельгійському королю Філіпу I блокувати передання з країни заморожених активів Росії.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

286,6% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

117,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

569,0% автомобільної техніки (з них 12,0% за минулий тиждень),

714,7% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

113,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі російські війська атакували ударними безпілотниками припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області – минулося без жертв, але пошкоджено будівлі, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 141 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 35 авіаційних ударів, застосував 2 ракети та скинув 60 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив близько 5000 обстрілів, з них 116 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2670 дронів-камікадзе. Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Тур’я Чернігівської області; Феськи Харківської області; Сіверськ, Новопіль, Костянтинопіль Донецької області. Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління, а також два засоби ППО російських загарбників. На Харківському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла восьми. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Зелена Долина, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. На Сіверському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Сім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку ворог 14 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки. П’ятдесят три атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Времівка окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив. На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка. Чотири безрезультатних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 20 штурмів позицій українських підрозділів, завдав дев’ять авіаударів, скинув 12 КАБ, здійснив 418 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема, вісім – із реактивних систем залпового вогню. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 12 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:20 Вночі (із 19:00) росіяни застосували дві балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Ростовської обл.), а також атакували 50 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині, також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині. 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 1 БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

За минулі сім днів було збито 357 із 537 запущених по Україні БПЛА, ще 168 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 98%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 15 на 16 січня українські війська завдали ударів по нафтопереробному заводу у Воронезькій області та пороховому заводу в Тамбовській області.

• Якщо північнокорейські війська продовжуватимуть зазнавати нинішніх високих втрат у майбутньому, то весь північнокорейський контингент чисельністю близько 12 тис. військовослужбовців, який перебуває в Курській області, може бути знищений (вбитими або пораненими) в ході бойових дій до середини квітня 2025 року.

• Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер 16 січня підписали історичну «Столітню угоду про партнерство», яка окреслює українсько-британську співпрацю на наступні 100 років і продовження підтримки України з боку Великої Британії.

• За повідомленнями, російська та придністровська влада обговорюють можливість закупівлі російського газу для Придністров'я через посередника, що, ймовірно, дозволить уникнути необхідності отримувати дозволи різних держав на використання газопроводів «Турецький потік» та «Трансбалканський потік» для постачання російського газу до проросійської самопроголошеної Молдовської республіки.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: