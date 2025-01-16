1058-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 50 авіаційних ударів, зокрема, залучив 44 ракети та скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 142 — із реактивних систем залпового вогню, та використав для ураження 2361 дрон-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелений Гай, Миньківка, Часів Яр, Краматорськ, Іванопілля, Дружківка, Костянтинівка, Петрівка, Гуляйполе та П’ятихатки.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.
На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Тихого.
Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося п’ять атак окупантів.
Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.
На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.
Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне.
Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.
На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог атак не проводив.
На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 31 крилату ракету, 137 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.
09:25 Прем’єр Британії Кір Стармер Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни, пише The Telegraph з посиланням на джерела.
09:20 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув з офіційним візитом до України, де має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, планується підписання угоди про розширення військової допомоги Україні.
09:15 У Полтавській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджена енергетична інфраструктура, але минулося без жертв, повідомили в ОВА.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч з 14 на 15 січня російські війська здійснили велику серію ракетних ударів та ударів з безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі.
• Україна та Росія провели 15 січня обмін військовополоненими в форматі «один на один» - перший обмін військовополоненими у 2025 році.
• Російське джерело заявило, що українські безпілотники та артилерія надають українським танкам тактичну перевагу над російськими танками на окремих ділянках фронту.
• Президент Придністров'я Вадим Красносельський 15 січня оголосив, що Росія незабаром надасть Придністров'ю газ в якості «гуманітарної допомоги», але не уточнив дату і спосіб поставки.
• Вірменія продовжує зміцнювати свої відносини із західними партнерами на тлі погіршення відносин з Росією.
• Президент України Володимир Зеленський заявив 15 січня, що в Україні наразі діють близько 600 тис. російських солдатів.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
16.01.2025
Станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.
На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.
На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони відбили шість атак загарбників. Крім того ворог завдав авіаударів по Міньківці та Часовому Яру.
Дев’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського. Ворог завдав авіаударів КАБами по Краматорську, Іванопіллю, Дружківці, Костянтинівці та Петрівці.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника. Ще шість атак тривають дотепер.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 340 окупантів, з них 129 - безповоротно. Також знищено два танки, 10 одиниць автомобільної техніки, один міномет, засіб РЕБ, два бойових броньованих автомобілі, одну БРМ. До того ж, пошкоджено два танки та п’ять автомобілів та три гармати росіян.
На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Времівки. Три бої ще тривають.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків. По П’ятихатках ворог бив НАРами.
На Курському напрямку з початку доби відбулось 15 боєзіткнень, всі атаки вже відбито. Ворог завдав десять авіаударів застосувавши 15 КАБів, здійснив понад 300 обстрілів.
Сьогодні варто відзначити воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 406-ої окремої артилерійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.