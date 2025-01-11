Німеччина створює дивізію територіальної оборони.

Вона забезпечуватиме оборону країни у разі перекидання основних сил Бундесверу на східний фланг НАТО для відбиття військової аґресії.

 

 

Німецький Бундесвер створює нове велике з’єднання – Дивізію територіальної оборони (Heimatschutzdivision). Про це повідомило суботу, 11 січня, видання Focus. Завданням дивізії буде охорона інфраструктури та важливих військових об’єктів у Німеччині.

 

Нагадаємо, що ще в квітні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), з огляду на російське вторгнення в Україну, репрезентував нову структуру Бундесверу. За його словами, вона потрібна для посилення обороноздатності країни. Окрім іншого, нова структура передбачає реорганізацію та розширення територіальних резервів.

 

Нині до сил територіальної оборони (Heimatschutzkräfte) входять чотири полки (Heimatschutzregiment). У них записані винятково резервісти. Вони підпорядковуються командуванню у конкретному реґіоні Німеччини.

 

Згідно з новими планами, Бундесвер сформує шість полків тероборони загальною чисельністю приблизно шість тисяч осіб у Баварії, Берліні, Гессені, Нижній Саксонії, Мекленбурзі-Передній Померанії та Північному Райні-Вестфалії. Їх об'єднають у нову Дивізію територіальної оборони. Там служитимуть як резервісти, так і чинні військовослужбовці.

 

Сили територіальної оборони з першого квітня поточного року підпорядкують безпосередньо Сухопутним військам (Heer). На даний момент Сухопутні війська Німеччини налічують всього три дивізії: дві танкові (1-а і 10-а), а також дивізію сил швидкого реагування. У кожній служать близько 20 тисяч осіб. Дивізія територіальної оборони таким чином стане четвертою.

 

Завданням нового з'єднання стане захист критичних об'єктів усередині Німеччини, наприклад, портів, залізничних об'єктів, пунктів перевалки вантажів, трубопроводів, доріг, мостів, транспортних розв'язок і цифрової інфраструктури. У мирний час дивізія територіальної оборони може бути задіяна для допомоги у разі аварій, терактів або пандемії. Дивізія територіальної оборони також призначена для забезпечення ролі Німеччини як оперативної бази та центру НАТО.

 

План створення дивізії територіальної оборони також заснований на припущенні, що три інші дивізії Сухопутних військ можуть перекинути на східний фланг НАТО, наприклад, у Польщу, Литву або Естонію, для стримування або відбиття військової аґресії. Тоді Німеччині потрібний буде надійний захист у тилу.

11.01.2025

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