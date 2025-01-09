Нині у Львові спостерігався рекордний для 9 січня температурний максимум.

Як і заповідалося напередодні, у Львові нині знову був зафіксований січневий температурний рекорд: найвища за всі занотовані 210 років метеорологічних спостережень температура 9 січня.

 

 

О 12:10 метеостанція на Вульці (район вулиць Сахарова та Бойківської) показувала  +8,7°С і піднімалась до 13:30, сягнувши максимуму +10,1°С, що більше попереднього максимуму, зафіксованого 169 років тому, коли максимальна температура о 2-й годині пополудні (за львівським часом) 9 січня 1856 року сягнула +6,9°R = 8,63°С.

 

Метеоповідомлення за 9 січня 1856 року («Gazeta Lwowska», Nr9) 

 

Cтаном на 14:00 синоптики Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що температура у Львові була +9,7°С. Ввечері, варто сподіватися, Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомить про зафіксований максимум на своїй метеостанції.

 

 

Варто нагадати, що позавчора був оновлений температурний максимум для 7 січня — на метеостанції Львівського регіонального центру з гідрометеорології занотована температура +11,7°С.

 

 

Мінімальна зафіксована температура 9 січня для Львова становить -29,7° і спостерігалася 1940 року.

 

На наступні дня цьогорічного січня нові температурні рекорди у Львові не передбачаються.

 

09.01.2025

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