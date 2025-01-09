1051-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Традиційний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 5 січня 2025 року в Курській області Росії Україна провела обмежену бронетанкову контратаку проти російських військ. Атака відбулася в той час, коли Україна продовжує захищати свою важливу територію в Курській області від постійних атак російських та північнокорейських сил. Незважаючи на значні втрати, за останні тижні Росія змогла досягти лише незначного просування на утримувану Україною територію. • На сході України Росія продовжує зосереджувати атаки на центральній частині Донецької області. Російські війська значною мірою захопили місто Курахове. Росія почала наступати на місто в середині листопада 2024 року. На південь від Покровська російські війська просунулися на захід, захопивши кілька сіл і зайнявши позиції за 4 км на південь від міста. Центральна частина Донецької області залишається найбільш нестабільною ділянкою фронту на сході України.

12:35 Знищення російських гелікоптерів за допомогою дронів Magura V5 знизило кількість їх вильотів, розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

12:05 Уряд Вірменії схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу". Тепер законопроєкт має затвердити парламент, і рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.

11:35 Нафтопродукти, що потрапили в Чорне море після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці, можуть досягти узбережжя Одеси й Миколаєва, повідомив спікер ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

11:15 У 2024 році на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2314 звернень громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це на 37% менше, ніж у 2023 (3692), на 19% менше, ніж у 2022 (2846) роках". Найбільше порушень стосувалися: відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів і вебсайтів – 671; обслуговування – 367; мовлення зовнішньої реклами та вивісок – 325; сфери освіти – 165; інформації про товари та послуги – 131; сфери охорони здоров'я – 109; сфери медіа – 91; порушень мовного законодавства депутатами місцевих рад та посадовими особами місцевого самоврядування – 72 скарги.

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову в місті Київ (902), а також Одеській (429), Харківській (191), Дніпропетровській (177), Київській (96), Запорізькій (50), Миколаївській (44), Полтавській (36), Львівській (34), Чернігівській (30), Житомирській (29) областях.

11:00 Станом на 09:30 споживання електроенергії було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на рівні попереднього дня.

10:45 У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%, досягнувши 4315 інцидентів, повідомили в Держспецзв’язку. Найчастіше хакери атакують критично важливу інфраструктуру: енергетичний сектор, урядові установи, органи безпеки та телекомунікації. Їх метою є викрадення чутливої інформації та знищення даних. Найпоширенішими інструментами є масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингові листи.

10:05 Адміністрація чинного президента США Джо Байдена до вступу на посаду нового голови держави Дональда Трампа не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого навесні 2024 року Конгресом фінансування допомоги для України, залишиться "кілька" мільярдів доларів, заявила заступниця речника керівника міноборони США Сабріна Сінгх.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

284,5% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

116,5% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

554,5% автомобільної техніки (з них 10,3% за минулий тиждень),

706,4% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

113,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

72,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Станом на ранок кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, які вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини, зросла до 113, загинули 13 людей, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаційних ударів, скинувши 62 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 144 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2333 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Андріївка, Никифорівка, Васюківка, Маркове, Новоторецьке, Гродівка, Покровськ, Велика Новосілка, Комар, Новопіль, Лук’янівське, Степногірськ, Запоріжжя, Темирівка, Новопавлівка, Новоандріївка та Бургунка. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, пункт управління БпЛА, два склади та сім інших важливих об’єктів противника. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. На Сіверському напрямку впродовж доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового. На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три штурмові дії ворога на Придніпровському напрямку. В Курській області українські оборонці відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються. На інших напрямках минулої доби агресор активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 86 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки окупантів.

09:25 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 70-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

За минулі сім днів було збито 363 із 607 запущених по Україні БПЛА, ще 236 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 7 на 8 січня українські військові завдали удару по російській державній нафтобазі «Комбінат Крістал» поблизу Енгельса Саратовської області.

• Українські військові 8 січня завдали удару по командному пункту 8-ої загальновійськової армії (Південний військовий округ) в окупованому Харцизьку Донецької області.

• Російські війська в Україні все частіше використовують безпілотники, прикріплені до оптоволоконних кабелів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: