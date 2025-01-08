1050-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:20 Франція закликає Єврокомісію "рішучіше" боротися з втручанням Маска в політику, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Раніше Маск публічно підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та закликав до відставки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

12:45 До Конгресу США внесли проєкт резолюції щодо визнання геноцидом дій РФ проти України, повідомила посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, резолютивна частина документа засуджує геноцид українського народу з боку РФ і закликає США разом із НАТО та ЄС підтримати Україну для запобігання подальшим злочинам. Документ також підтримує трибунали та розслідування для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та агресію.

12:10 9 січня адміністрація Байдена планує оголосити про "значний" пакет військової допомоги Україні, пише AP з посиланням на джерела. Зазначається, що цей пакет стане останнім за адміністрації Байдена, після нього залишиться ще "понад кілька мільярдів доларів", які нова адміністрація Трампа зможе використати на підтримку України.

11:35 Компанія Meta відмовляється від фактчекінгу у своїх соцмережах, заявив засновник Meta Марк Цукерберг. За його словами, компанія хоче повернутися до "фундаментальної відданості свободі слова". Замість фактчекінгу компанія запроваджує "примітки спільноти" – спільнота соцмереж сама вирішуватиме, які публікації вводять в оману та потребують додаткового контексту.

"За останні роки ми розробили дедалі складніші системи для керування контентом на наших платформах, частково у відповідь на суспільний і політичний тиск щодо модерування контенту. Якими б добрими не були наміри, обмеження з часом розширилися до такого рівня, що ми робимо забагато помилок, розчаровуємо наших користувачів і надто часто заважаємо свободі висловлювання, яке прагнемо забезпечити. Занадто багато нешкідливого контенту зазнає цензури, занадто багато людей помилково потрапляють у "в’язницю Facebook", і ми часто надто повільно реагуємо, коли вони це роблять".

11:00 Станом на 09:30 споживання електроенергії було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у вівторок, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 7,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня, що пояснюється суттєвим підвищенням температури повітря у більшості регіонів України.

10:50 Вночі Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області, повідомили в Генштабі ЗСУ. В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт". Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

10:10 Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін візьме участь у завтрашній 25-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні з наміром зібрати вісім лідерів коаліцій, згрупованих навколо надання конкретних засобів, щоби скласти план підтримки обороноздатності України до 2027 року, схвалити дорожні карти, в яких сформулювати потреби та цілі українських військово-повітряних сил, бронетанкових сил, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і безпеки на морі до 2027 року. Ці дорожні карти мають на меті дозволити донорам планувати та стабільно підтримувати Україну в майбутньому.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

284,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

116,4% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

553,2% автомобільної техніки (з них 9,6% за минулий тиждень),

705,3% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

113,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

72,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 З початку 2024 року майже 30 тисяч військових і цивільних українців отримали статус зниклих безвісти, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов. Станом на 1 січня в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин понад 71 тисяча записів, найбільше – це Донецька, далі Дніпропетровська і Харківська області. Досі перебувають у розшуку 59 тисяч українців, 7,5 тисячі з них офіційно підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного хреста як полонені. Станом на 1 січня 2025 року розшук 9255 осіб припинено. Серед них 3923 — у зв'язку зі встановленням місця знаходження, тобто вони живі; ідентифіковано 5332 тіла.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 45 авіаційних ударів, скинув 93 КАБ, крім того, залучив для ураження 2021 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 139 — із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське, Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Петрівка, Покровськ, Степове, Костянтинопіль, Розлив, Велика Новосілка Донецької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і пункт управління БпЛА російських загарбників. На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часів Яр, Ступочки та Біла Гора. Минулої доби на Торецькому напрямку, у деяких випадках за підтримки авіації, ворог дев’ять разів атакував населений пункт Торецьк. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 41 штурм агресора в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки. Сили оборони відбили 25 атак позицій наших військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 21 штурм наших позицій у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ. На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми противника. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 32 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ, зокрема, шість — із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 автомобіль окупантів.

09:25 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 64 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один — у Білорусь.

За минулі сім днів було збито 317 із 537 запущених по Україні БПЛА, ще 212 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно просунулися в північно-західному напрямку в Торецьку після кількох тижнів більш швидких наступальних операцій і здобуття нових позицій у цьому районі. Російські війська, ймовірно, мають намір використати ці свої успіхи для просування на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т0516 Торецьк—Костянтинівка до найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці. Російські війська можуть спробувати використати тактичні переваги в Торецьку та поблизу нього, а також на схід від Покровська, щоб ліквідувати українські укріплення на південний захід від Торецька. Російські війська, ймовірно, намагатимуться вирватися з міського середовища Торецька і просунутися в більш відкриті сільські райони, схожі на ті, де російські війська досягли значних успіхів на інших ділянках фронту за останні місяці. Російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо тільки російське військове командування не посилить існуюче угруповання військ у цьому районі військами з інших ділянок фронту.

• Український Генеральний штаб заявив, що 7 січня українські війська завдали удару по командному пункту російської 810-ої бригади морської піхоти (Чорноморський флот, Південний військовий округ) у Білій (Курська область).

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська і в Курській області.

• Кремль продовжує просувати програму «Час героїв», метою якої є призначення ветеранів повномасштабного російського вторгнення в Україну на посади в місцевих, регіональних і федеральних органах влади.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: