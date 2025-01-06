1048-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Тайвань заявив, що китайське судно пошкодило підводний інтернет-кабель, який є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи, біля північного узбережжя острова. Кабель було пошкоджено 3 січня поблизу порту Кілунг вантажним судном Shunxing39, зареєстрованим під прапором Камеруну. Судно належить зареєстрованій у Гонконзі компанії Jie Yang Trading Limited, її директором є громадянин Китаю Го Веньцзе. У Тайвані вважають, що цей інцидент може бути частиною стратегії Китаю з розриву зовнішніх комунікацій острова.

10:00 Вночі (із 18:00) росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття обох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано. 49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

За минулі сім днів було збито 374 із 658 запущених по Україні БПЛА, ще 276 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:35 Проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

09:25 За весь час війни США виділили Україні $177 млрд, проте Україна не отримала й половини цих коштів, заявив президент Володимир Зеленський.

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 99 КАБ. Крім цього, здійснив 5484 обстрілів, з них 188 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2900 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Прикіл, Одрадне, Куп’янськ-Вузловий, Глушківка, Ківшарівка, Райгородка, Копанки, Зарічне, Предтечине, Костянтинівка, Дачне, Суха Балка, Андріївка, Улакли, Велика Новосілка, Темирівка та Новопавлівка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали двадцять шість ударів по районах зосередження особового складу противника, уразили чотири пункти управління БпЛА, три засоби ППО та п’ять артилерійських засобів окупанта. На Харківському напрямку відбулося дві марні ворожі атаки в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Надія, Твердохлібове, Зарічне, Новосергіївка та Першотравневе. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку. На Придніпровському напрямку російські загарбники безрезультатно атакували наші позиції один раз. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ і 445 артилерійських обстрілів. Українські воїни за минулу добу відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії. Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1550 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, одну важку вогнеметну систему, 178 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спецтехніки окупантів.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

283,6% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

116,2% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

549,0% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

703,2% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

113,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

72,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

07:35 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 5 січня відновили наступальні операції щонайменше на трьох ділянках в межах українського виступу в Курській області й досягли тактичного просування.

• Російські війська також просунулися на південний схід від Суджі і контратакували проти посилених українських атак на південний схід від Коренева і на північ від Суджі.

• Російські джерела висловили занепокоєння щодо здатності російських військових реагувати на триваючі зусилля України з інтеграції засобів радіоелектронної боротьби і дальнього радіусу дії з наземними операціями.

• Російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська на тлі відновлення наступальних операцій в цьому районі, які, ймовірно, спрямовані на підтримку оточення Покровська з північного сходу.

• Нещодавня активізація в зоні відповідальності 41-ої російської армії на схід від Покровська вказує на те, що російське військове командування все ще розглядає оточення Покровська як одну з ключових оперативних цілей у цьому районі.

• Російські війська також можуть використовувати порівняно слабші українські оборонні позиції на схід і південь від Покровська в рамках постійних зусиль із захоплення будь-якої території, незважаючи на її відносну тактичну незначущість.

• За повідомленнями, підрозділи російської 5-ої окремої мотострілецької бригади (51-й АК, колишній 1-й армійський корпус ДНР) розподілені між Покровським і Курахівським напрямками – двома найбільш пріоритетними для Росії ділянками фронту.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Борової, Торецька, Покровська та Курахового.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед на Курській дузі і відновили втрачені позиції біля Часового Яру.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: