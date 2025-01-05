1047-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 Російська Федерація застосувала проти України впродовж цього тижня понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів повідомив Президент Володимир Зеленський.

12:10 За підсумками щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відзначив подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою:

"Спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу.



Також відзначаю динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем. Беззаперечним лідером в цьому є полк БпС майора Роберта Бровді.



Загалом, у грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе."

12:00 Росія в ніч на 5 січня випустила по Україні 103 дрони, у них виявили 8755 компонентів іноземного виробництва, заявив президент України Володимир Зеленський.

11:10 Вночі Збройні сили України почали наступальні дії в Курській області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко і натякнув керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

10:15 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 103-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано. 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). На Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного БпЛА.

За минулі сім днів було збито 316 із 573 запущених по Україні БПЛА, ще 249 локаційно втрачений (упав) чи покинув територію України (разом – 99%).

09:30 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 386 корегованих авіаційних бомб, суттєво збільшивши їхнє число в останні дні (попереднього тижня було 253), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

283,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

115,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

545,4% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

700,4% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

113,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:55 Вчора із 11:00 до 20:00 росіяни атакували 30 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку. Було збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

За минулі сім днів було збито 264 із 480 запущених по Україні БПЛА, ще 207 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 98%).

08:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаудари, зокрема скинув 72 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 136 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2410 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів зокрема в районах населених пунктів Свеса, Голубівка, Вільна Слобода Сумської області; Семенівка Чернігівської області; Малі Проходи, Вовчанські Хутори, Охрімівка Харківської області; Улакли, Олексіївка, Костянтинопіль, Бурлацьке, Розлив, Іскра Донецької області; Темирівка Запорізької області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління противника, двох гарматах, засобу протиповітряної оборони, двох пунктах управління БпЛА. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ, до того ж, противник активно залучав бомбардувальну авіацію. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу. На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського. На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Дачного та Янтарного. На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат в районах островів Забич та Козацький. Минулої доби на Курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ. На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 26 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

08:35 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, у 2024 році українські війська знищили або пошкодили понад 3 тисячі російських танків і майже 9 тисяч бронемашин. Росія продовжує накопичувати втрати техніки, які, ймовірно, є неприйнятними в середньостроковій перспективі.

• За повідомленнями, російські війська використовують менше бронетехніки під час штурмів на найбільш активних ділянках фронту в останні тижні, можливо, для того, щоби зберегти її, оскільки запаси радянської техніки зменшуються.

• В ніч з 3 на 4 січня українські війська завдали удару по газовому терміналу в порту Усть-Луга в Ленінградській області.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції біля Кремінної і, ймовірно, утримують позиції біля Курахового.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної, Торецька, Покровська та Курахового.

• Російський уряд продовжує збільшувати фінансові стимули для збільшення набору військовослужбовців.

08:25 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: