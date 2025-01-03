1045-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Російські війська вночі атакувала Київську область дронами, внаслідок падіння уламків БпЛА четверо людей поранені, одна людина загинула, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 52 авіаційних ударів, зокрема, задіяв дві ракети та скинув 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3800 обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Таратутине, Покровка, Вовчанськ, Золочів, Іванівка, Піщане, Богуславка, Зелений Гай, Чернещина, Мирне, Сіверськ, Костянтинівка, Дронівка, Пазено, Костянтинівка, Яблунівка, Мирноград, Новоторецьке, Улакли, Костянтинопіль, Андріївка, Зелене Поле, Новопіль, Приморське та Малокатеринівка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника. На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів. Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок. Шість атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Шевченко, Дачного та Курахового. На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки. На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки. На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника, противник успіху не мав. Минулої доби на Курському напрямку відбулося десять боєзіткнень, ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, одну РСЗВ, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 41 одиницю автомобільної техніки окупантів.

09:20 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті «шахеди» завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі.

За минулі сім днів було збито 232 із 386 запущених по Україні БПЛА, ще 145 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 98%).

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Рішення України не продовжувати контракт на транспортування російського газу через українську територію, ймовірно, суттєво вплине на російські газові доходи, незважаючи на запевнення Кремля у протилежному.

• Газпром, ймовірно, намагатиметься використати припинення транзиту газу через Україну для створення штучної енергетичної кризи з метою дестабілізації Молдови.

• Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна збільшить кількість безпілотних і ракетних ударів по Росії у 2025 році в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Росію прийняти вимоги України щодо «справедливого миру» на майбутніх переговорах.

• Росія має намір видати російські ліцензії на експлуатацію всіх шести реакторів Запорізької атомної електростанції до 2028 року в рамках довгострокових зусиль Москви, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації станції та використання українських енергоресурсів.

• Українські війська завдали ракетного удару в Курській області, за повідомленнями, по російському військовому командному пункту.

• Головне управління військової розвідки України уточнило нові подробиці про удар українського військово-морського безпілотника 31 грудня по російських вертольотах Мі-8 у Чорному морі, оскільки українські удари продовжують послаблювати російські операції в окупованому Криму.

• Міністерство оборони Росії продовжує неадекватно забезпечувати російських військовослужбовців основним спорядженням та боєприпасами, змушуючи солдатів забезпечувати себе власними силами.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: