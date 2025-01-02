Біля Trump Hotel у Лас-Веґасі вибухнув Cybertruck.

Водій загинув. Поліція з’ясовує, чи це не був теракт.

 

 

Електромобіль-пікап Tesla Cybertruck вибухнув у Лас-Веґасі біля входу в готель, який працює під брендом, що належить президентові-електу США Дональдові Трампу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Поліція наразі не з'ясувала, чи ця подія була акцією проти Трампа або його союзника, власника Tesla Ілона Маска.

 

За даними поліції, першого січня близько 08:40 за місцевим часом автомобіль зупинився перед скляними дверима Trump Hotel. З авта пішов дим, а потім пролунав вибухнув. Водій машини загинув, ще семеро людей, які перебували поруч, отримали легкі травми.

 

Шериф Кевін Макмагілл (Kevin McMahill) з поліційного департаменту Лас-Веґаса заявив на пресконференції, що слідство вивчає версію про евентуальний теракт. «Очевидно, що Cybertruck, Trump Hotel – є багато запитань, на які ми повинні відповісти», – сказав шериф.

 

Влада також розглядає версію про можливий зв'язок вибуху Cybertruck у Лас-Веґасі з терактом у Новому Орлеані, де в новорічну ніч автомобіль в'їхав у натовп людей. Обидві ці машини були орендовані за допомогою каршерингового сервісу Turo.

 

Власник Tesla Ілон Маск спочатку написав у своїй мережі X, що все керівництво Tesla розслідує цей випадок, а потім там же заявив, що вибух був викликаний «дуже великою кількістю феєрверків та/або бомбою в кузові орендованого Cybertruck» і не пов'язаний зі станом самого автомобіля.

02.01.2025

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