Зловмисник в'їхав на пікапі в натовп людей у ​​Новому Орлеані.

Внаслідок теракту 10 людей загинули і понад три десятки травмовано.

 

 

Десять людей загинули та понад 35 отримали травми, коли автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп на перетині вулиць Канал-стріт та Бурбон-стріт у Новому Орлеані в перші години Нового року. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на заяву губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі (Jeff Landry).  

 

«Сьогодні зранку на Бурбон-стріт стався жахливий акт насильства», – заявив Лендрі на медіаплатформі X. Він також закликав людей триматися подалі від району, де відбувся напад.

 

Тим часом мер Нового Орлеана ЛаТоя Кентрелл (LaToya Cantrell) назвав те, що трапилося, «терактом».

 

«Цей чоловік намагався переїхати якомога більше людей. Він був щиро налаштований на те, щоб створити масакру та завдати якомога більше лиха», – сказала начальниця поліції Енн Кіркпатрік (Anne Kirkpatrick) на телевізійній пресконференції.

 

Після наїзду зловмисник ще й влаштував перестрілку з поліціянтами. Внаслідок стрілянини поранено двох полісменів. Сам нападник загинув від отриманих ран.

 

Про особу терориста наразі не повідомляється. За попередніми даними, в його авто виявлено саморобні вибухові пристрої.

 

01.01.2025

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