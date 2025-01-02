1044-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 72 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА – в повітрі.

За минулі сім днів було збито 185 із 317 запущених по Україні БПЛА, ще 130 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 99,4%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

282,9% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

115,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

543,5% автомобільної техніки (з них 7,8% за минулий тиждень),

699,5% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет та скинувши 79 КАБ, застосував 1978 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4113 обстрілів, з них 204 – із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Охрімівка, Петрівка, Ковалі, Алісівка, Уди, Козача Лопань, Липці, Малі Проходи Харківської області; Хрінівка Чернігівської області; Дачне, Щербинівка, Олександропіль, Валентинівка, Водяне Друге, Ясенове, Олексіївка, Докучаєвськ, Костянтинопіль, Андріївка Донецької області; Степногірськ, Приморське Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка. На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового. На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара. Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційні удари із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Харківському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів, веде розвідку. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 54 автомобілі й три одиниці спеціальної техніки окупанта.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: