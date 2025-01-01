1043-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Вночі (із 20:30 31 грудня) росіяни атакував 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у росію та Білорусь – разом 100%.

За минулі сім днів було збито 158 із 276 запущених по Україні БПЛА, ще 117 локаційно втрачений (упав) чи покинув територію України (разом – 99,6%).

10:15 У 2024-му році протиповітряною обороною України знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, збито 40 літаків та 6 вертольотів росіян, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Авіація Повітряних Сил протягом року виконала більше 20 тис. літаковильотів, майже 9 тис. із них — на бойове застосування західних засобів ураження.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

282,8% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

115,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

542,6% автомобільної техніки (з них 8,3% за минулий тиждень),

698,9% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 25 ракет, а також 10 авіаударів, зокрема, скинув 29 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 165 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 1260 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Зелене Поле, Кам’янське, Степногірськ. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, пункт управління БпЛА, засіб ППО, два склади ПММ, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об’єктів противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки. Вчора ворог вісім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав. Тридцять дві штурмові дії відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Три з них досі тривають. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Біла Гора та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове. На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного. На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив. На Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Новоандріївка, загарбники здійснили три марні спроби потіснити наших оборонців із займаних позицій. На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли. На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 373 артилерійські обстріли, здійснив 3 авіаційні удари, скинувши 3 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 вертоліт, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.

09:15 Вранці в Києві уламки російського дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу, у Святошинському районі горить нежитлова будівля, пошкоджена трамвайна колія, шестеро людей постраждали, повідомили в КМВА.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У 2024 році російські війська захопили 4 168 квадратних кілометрів, які переважно складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області, ціною понад 420 тис. жертв.

• Російське військове командування надавало пріоритет зусиллям із захоплення всієї Донецької області та створення буферної зони на півночі Харківської області у 2024 році, але не змогло досягти цих цілей.

• За весь 2024 рік російські війська захопили чотири середніх населених пункти - Авдіївку, Селидове, Вугледар і Курахове, в найбільшому з яких довоєнне населення становило трохи більше 31 тис. осіб.

• Російським військам знадобиться трохи більше двох років, щоб захопити решту території Донецької області з їхніми темпами просування у 2024 році, якщо припустити, що всі їхні наступальні дії будуть обмежені цією областю, що вони можуть захоплювати великі міські райони так само легко, як і маленькі села і поля, і що українці не проводитимуть значних контрнаступів у Донецьку.

• Однак українським військам поки що не вдалося зупинити просування російських військ у своїх пріоритетних секторах, і західна допомога залишається критично важливою для здатності України стабілізувати лінію фронту в 2025 році.

• Президент Росії Путін офіційно оголосив 2025 рік «Роком захисника Вітчизни» під час свого новорічного звернення 31 грудня, що свідчить про продовження зусиль Кремля з мілітаризації російського суспільства і підтримки стабільності режиму шляхом заспокоєння зростаючої російської ветеранської спільноти.

• Як повідомляється, українські військово-морські безпілотники збили російський вертоліт Мі-8 поблизу окупованого мису Тарханкут у Криму, що стало першим випадком, коли військово-морський безпілотник збив повітряну ціль.

• Українські війська 30 і 31 грудня завдали ударів по Ярцевській нафтобазі в Смоленській області та будівлі, що використовується російськими військовими у Льгові, Курська область.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної та в Курській області, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної, Сіверська, Часів Яру, Покровська та Курахового.

• З 1 січня 2025 року російський уряд позбавить ув'язнених, які добровільно зголошуються воювати в Україні, одноразової винагороди за призов на військову службу, що стане ще одним прикладом того, як Росія намагається скоротити зростаючі короткострокові та довгострокові витрати на війну.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: