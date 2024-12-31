1042-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України нині вперше у військовій історії знищили повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 - за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням, внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

282,6% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

115,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

541,8% автомобільної техніки (з них 8,5% за минулий тиждень),

698,7% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об’єктах противника. На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни. Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Основні зусилля ворог прикладав у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового. На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. В Курській області українські захисники відбили 17 атак загарбницької армії. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 75 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.

09:30 Російські війська у вівторок здійснили ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади Сумщини, повідомляє Сумська ОВА.

09:20 Болгарія готова надати допомогу Молдові з постачанням газу після того, як Росія оголосила, що припинить постачання в країну з 1 січня, заявив болгарський міністр енергетики Владімір Малинов.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров повторив вимогу Росії до України відмовитися від свого права на суверенітет і територіальну цілісність як передумову для початку мирних переговорів, вказавши, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах.

• Схоже, що Кремль в 2025 році надає перевагу потребам Росії у створенні збройних сил і внутрішньополітичній стабільності, а не зусиллям, спрямованим на пом'якшення економічного тиску і дефіциту робочої сили.

• Президент США Джо Байден оголосив 30 грудня про додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.

• Росія та Україна 30 грудня провели один із найбільших обмінів військовополоненими у 2024 році, в результаті якого на батьківщину повернулися 189 українських військовополонених, деякі з яких провели в російському полоні понад два роки з початку 2022 року.

• Російські прикордонники 30 грудня залишили прикордонний пункт пропуску «Агарак» на вірмено-іранському кордоні після того, як контролювали його понад 30 років.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Часів Яру, Торецька та Покровська. Російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Вугледара і Великої Новосілки.

• Російський мілблогер, який займається питаннями російських ветеранів, стверджує, що російські війська значно посилили міжнародний кордон Росії з Україною з 2022 року і більше не покладаються на призовників та ймовірних дезертирів для забезпечення безпеки кордону.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: