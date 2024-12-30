Експрезидент США Джиммі Картер помер у віці 100 років.

Байден оголосив 9 січня днем ​​жалоби у зв'язку зі смертю колишнього глави держави.

Колишній президент Сполучених Штатів Джиммі Картер помер на 101-му році життя у своєму будинку в місті Плейнсі в штаті Джорджія. Про це повідомила інформаційна аґенція Reters з покликом на заяву його сина Джеймса Ерла Картера III, відомого теж як Чіп Картер. Центр Картера також підтвердив інформацію щодо смерті 39-го президента США.

Джиммі Картер побив рекорд довголіття серед американських президентів ще у березні 2019 року. Тоді він обійшов за тривалістю життя Джорджа Буша-старшого, якому на момент смерті у листопаді 2018 року було 94 роки та 171 день.

У заяві, опублікованій у лютому 2023 року, Центр Картера повідомив, що 39-й президент США, який обіймав цю посаду з 1977 до 1981 року, після серії шпиталізацій припинить подальше лікування і проведе час, що залишився, під наглядом представників хоспісу. В останні роки Джиммі Картер проходив лікування від агресивної форми раку шкіри – меланоми, пухлини якої поширилися на печінку та мозок.

Джиммі Картер народився в Джорджії першого жовтня 1924 року в сім'ї медсестри та фермера. Закінчивши військово-морську академію, Картер служив у підводному флоті, але через кілька років після смерті батька повернувся на батьківщину керувати сімейним бізнесом з вирощування та продажу арахісу.

Картер зайнявся політикою в 1950-ті роки, вступивши до лав Демократичної партії. У 1962 році був обраний до Сенату штату Джорджія, а у 1971 році став губернатором штату. У 1976 році здобув перемогу на президентських виборах, випередивши чинного президента-республіканця Джеральда Форда. Саме завдяки зусиллям Картера на посаді глави держави вдалося досягнути Кемп-Девідських угод 1978 року між Ізраїлем та Єгиптом, які принесли певну стабільність на Близький Схід. Також його президентство характеризувалося помітним погіршенням відносин з СРСР, насамперед у зв'язку з введенням радянських військ до Афганістану. Саме адміністрація Картера стала ініціатором бойкоту Олімпіади у Москві 1980 року.

Але Картера також переслідували економічна рецесія, постійна непопулярність і криза зі заручниками в Ірані, яка поглинула його останні 444 дні на посаді. Картер балотувався на переобрання в 1980 році, але програв вибори, поступившись республіканцеві Рональду Рейґану. Сам Картер після демісії пішов із політики та утворив разом із дружиною Розалін, з якою одружився 1946 року, благодійний фонд «Центр Картера».

2002-го колишній політик був удостоєний Нобелівської премії миру за «постійні зусилля щодо пошуку мирних рішень міжнародних конфліктів, просування демократії та дотримання прав людини, а також за стимулювання соціально-економічного розвитку».

Президент США Джо Байден оголосив 9 січня 2025 року днем ​​жалоби у зв'язку зі смертю колишнього глави держави Джиммі Картера. «Я запрошую людей з усього світу, які поділяють нашу скорботу, приєднатися до нас», – йдеться в заяві чинного президента, опублікованій на сайті Білого дому. .