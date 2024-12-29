1041-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Внаслідок складних погодних умов на ранок були знеструмлені 39 населених пунктів у Хмельницькій області, повідомили в "Укренерго".

10:15 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 43 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська РФ. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

За минулі сім днів було збито 169 із 291 запущених по Україні БПЛА, ще 120 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

10:10 Фінська влада, яка розслідує пошкодження підводних кабелів, виявила на морському дні сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S, довжина сліду становить "десятки кілометрів".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

282,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

115,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

540,6% автомобільної техніки (з них 7,7% за минулий тиждень),

697,6% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Розлив, Комар, Сергіївка Донецької області; Запорізьке Запорізької області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки. На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Щербинівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине та Новоєлизаветівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне. На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві російські атаки. На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів, проводить розвідувальну діяльність. Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 46 ворожих атак на даному напрямку. Крім того, ворог завдав 266 артилерійських обстрілів. Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 2010 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 22 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 141 одиницю автомобільної техніки окупантів.

09:25 Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ: запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

09:20 Бортові самописці літака компанії Azerbaijan Airlines, який розбився в аеропорту міста Актау в Казахстані, передадуть на розшифровку до Бразилії, що є країною-виробником літака Embraer, який зазнав катастрофи, повідомило міністерство транспорту Республіки Казахстан.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров недвозначно відкинув дві пропозиції, які, за повідомленнями, розглядалися командою новообраного президента США Дональда Трампа на початку листопада 2024 року як умови припинення війни в Україні – відтермінування членства України в НАТО на 20 років і розміщення європейських миротворців в Україні.

• Президент Росії Путін закріпив свою нібито політику «денацифікації» України в новому документі державної стратегії про протидію екстремізму, продемонструвавши, що продовжує висувати ті ж вимоги щодо усунення українського уряду, які він висунув у 2022 році, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

• Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію у збитті пасажирського літака Embraer 190 Азербайджанських авіаліній над Чеченською Республікою 25 грудня і в спробі приховати відповідальність Росії за катастрофу літака в Казахстані, фактично відкинувши невиразні вибачення президента Росії Путіна.

• Українські війська успішно впроваджують інновації для боротьби з російськими керованими планерними бомбами, що завдають ударів по Харківській області. Речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» підполковник Євген Романов заявив, що найбільше керованих авіаційних бомб російські війська застосували проти Харкова у травні та вересні 2024 року, але з листопада 2024 року російські війська не завдавали жодного удару керованими авіаційними бомбами по Харкову і рідше використовують авіацію в прикордонній зоні на півночі Харківської області. Романов зазначив, що українські сили нещодавно завдали ударів по кількох великих складах боєприпасів на території Росії, де зберігалися керовані планерні бомби, що обмежило запаси керованих планерних бомб у російських збройних силах. Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що в листопаді 2024 року російські війська здійснювали приблизно три-чотири удари керованими авіабомбами на день на Лиманському напрямку, але зараз замість цього проводять удари за допомогою безпілотників «шахед».

• США 27 грудня доставили першу партію скрапленого природного газу в Україну.

• Саломе Зурабішвілі оголосила про свій відхід з президентського палацу 29 грудня, але заявила, що вважає себе легітимним президентом Грузії.

• За повідомленнями, Росія продовжує стикатися з нестачею робочої сили, яку, ймовірно, загострюють призов до російської армії та постійні демографічні проблеми.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: