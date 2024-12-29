У Південній Кореї розбився пасажирський літак.

Щонайменше 176 осіб загинули, ще троє пропали безвісти.

Щонайменше 176 людей загинули внаслідок невдалої посадки літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air у провінції Муан у Південній Кореї в неділю, 29 грудня. Двоє осіб вижило, ще трьох вважають пропалими безвісти. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Літак, що прямував з Бангкока, викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. На облавку авіалайнера перебували 175 пасажирів та шість членів екіпажу.

Посилаючись на відео, надане місцевою телекомпанією MBC, інформаційна аґенція AFP подає, що з двигунів літака ще під час посадки валив дим. Після зіткнення вогонь спершу охопив хвостову частину літака, а згодом перекинувся й на носову. Обійнятий полум'ям літак розвалився на дві частини.

Двоє з тих, хто вижили, – це пасажир і один із членів екіпажу. Інформаційна аґенція Reuters повідомляє, що обидва вони перебували у хвостовій частині літака. Про їхній стан даних наразі немає, наразі вони перебувають у шпиталі.

Більшість пасажирів, 173 людини, – громадяни Південної Кореї, ще двоє – громадяни Таїланду.

Причини того, що сталося, наразі з’ясовують. За попередніми даними, літак міг втратити керування через зіткнення з птахами. За даними Yonhap, через це відмовила система управління шасі. Друга версія, яку висуває влада країни, – погодні умови.