1040-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 За минулий тиждень, з 23 по 29 грудня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1460 російських атак (позаминулого тижня – 1510), при цьому знищено 11 830 російських військових (позаминулого – 11 660): у середньому 8,1 за атаку (позаминулого – 7,7).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 332 (було 277) та на колишньому Новопавлівському (нині Курахівський та Времівський) напрямку – 396 (позаминулого тижня було 387).

12:30 Протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Цифри дещо відрізняються від оприлюднюваних в щоденних рапортах Генштабом ЗСУ.

12:10 За даними Генштабу, за минулий тиждень росіяни скинули на Україну 253 кореговані авіаційні бомби, що більш як учетверо менше від максимальних показників жовтня.

11:10 Вночі (із 19:00) росіяни здійснили пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курщині та Сумщині, також атакував 10 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із Криму. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів. Усі – на Миколаївщині.

За минулі сім днів було збито 195 із 320 запущених по Україні БПЛА, ще 123 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

11:00 Традиційний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У ніч з 12 на 13 грудня 2024 року Росія здійснила масштабну багатовекторну атаку на Україну. Як і під час атак, що відбулися в листопаді та раніше, в ній брали участь засоби російської дальньої авіації та російської тактичної авіації, які запустили кілька типів крилатих ракет і балістичних ракет повітряного базування. • Повітряні засоби підтримувалися наземними крилатими ракетами «Калібр», запущеними силами Чорноморського флоту, а безпілотні авіаційні комплекси одностороннього ураження використовувалися з полігонів багаторазових пусків. Загалом було використано близько 90 ракет у поєднанні з щонайменше 180 БПЛА. • Починаючи з серпня 2024 року, дуже ймовірно, що Росія вирішила взяти час для накопичення запасів між ударами, а потім здійснювати пуски більшими менш частими ударними хвилями замість частіших менших атак, які проводилися на початку року. Склад і набір цілей атаки 12-13 грудня був подібним до попередніх атак, зосереджуючись на критично важливих об'єктах української національної інфраструктури та промисловості, а також намагаючись придушити українську протиповітряну оборону та аеродроми, наситивши їх БПЛА. Однак Росія зберігає здатність і запаси, щоб дозволити використовувати такі засоби в меншій кількості як каральний захід, з незначним попередженням або взагалі без нього.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

282,3% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

115,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

538,2% автомобільної техніки (з них 6,2% за минулий тиждень),

696,2% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 158 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням шести ракет. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 150 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2181 дронів-камікадзе. Минулої доби противник авіаційних ударів не завдавав. Два удари по складах пально-мастильних матеріалів, два – по районах зосередження особового складу, один – по пункту управління БпЛА противника, завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж, уражено дві інші важливі цілі ворога. На Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової. Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру. Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Найгарячіше вчора було на Покровському напрямку, 54 атаки відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Зелене Поле, Калинове, Успенівка, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Петропавлівка, Українка, Курахове та Дачне, окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку. Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку. Курський напрямок: один ракетний удар із застосуванням шести ракет, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів по наших позиціях та населених пунктах завдали росіяни. Відбулося дев’ять бойових зіткнень. На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1730 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:30 Після гучного скандалу в Хмельницькому обласному центрі МСЕК правоохоронні органи передали вже понад 2000 справ про сумнівну інвалідність, з ним майже тисячу вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

09:25 Джерела в НАТО повідомили, що Росія відпрацювала атаку на Фінляндію та інші країни східного боку НАТО. Альянс вважає можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію чи країни Балтії. В разі нападу Росія намагатиметься створити буферну зону в Північній Лапландії та Фінмарку в Норвегії, що перенесе бойові дії на територію країн НАТО. На півночі 14-й армійський корпус атакуватиме норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська з моря, суші та повітря. У фінську Лапландію росіяни планують висадити десант. У Фінляндію також вторгнуться російські ракетні війська, розгорнуті на Кольському півострові.

09:20 Лідер німецького блоку ХДС/ХСС і кандидат на пост канцлера Фрідріх Мерц не виключає можливість відправки миротворців в Україну – але за умови, що такий мандат буде отримано в консенсусі з Росією.

09:15 Греція погодилася надати Україні 24 американські зенітні ракети Sea Sparrow, які перебувають на озброєнні військово-морських і військово-повітряних сил Греції вже майже 40 років і за грецькими військовими стандартами визнані непотрібними для оперативного використання. Україна вже має необхідні для розгортання цих ракет пускові установки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, схоже, намагається згладити можливу напруженість у російсько-азербайджанських і російсько-казахстанських відносинах після того, як 25 грудня російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній», що призвело до його катастрофи в Казахстані.

• Нещодавно українські війська завдали удару по російському об'єкту зберігання, обслуговування та ремонту безпілотників «Шахед» в Орлі.

• Російська влада продовжує створювати правову основу для виключення Талібану і «Хаят Тахрір аль-Шам» (ХТШ) з офіційного списку заборонених терористичних організацій.

• Міністерство оборони Росії оголосило 28 грудня, що російські військові завершили призов на строкову службу восени 2024 року.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: